Kalandok és ügyességi próbák vártak a kétszáz hős diákra

Ismerkedés a drónnal, előadás a II. világháború témakörében, judo-bemutató, tálcatűz-oltás, füstsátor, célba lövés puttonyfecskendővel, vívás, pályaorientációs előadás, Airsoft fegyverek használata, lövészet légpuskával. A lista nem teljes és az előbbi felsorolás is mutatja, hogy milyen széles merítéssel, gazdag kínálattal zajlott le nemrég a honvédelmi sportnap a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola különböző termeiben, tornacsarnokában és udvarán.

A Sportot űzünk a hazaszeretetből címet viselő rendezvény Kovács Béla, a Honvédelmi Sportszövetség osztályvezetőjének jóvoltából és Mucska Melinda pedagógus kiváló szervezésének, valamint kollégái segítő közreműködésének köszönhetően valósult meg. Mintegy kétszáz, sportöltözéket viselő, felső tagozatos tanuló lehetett cselekvő részese a változatos programoknak, melyek egyszerre járultak hozzá a haditechnika, a történelem, a világ megismeréséhez és a hazaszeretet elmélyítéséhez.