Kannatartó készült a falu temetőjében

A szakályi temetőbe kanantartót helyeztek ki, amely megkönnyíti a locsoláshoz szükséges eszközök tárolását. A munkafolyamatot fotósorozatban is dokumentálták, amely itt megtekinthető.

Forrás: Facebook

Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak a kihelyezett kannákra, közös értékként kezelve azokat.