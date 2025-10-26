Helyi közélet
1 órája
Kannatartó készült a falu temetőjében
A szakályi temetőbe kanantartót helyeztek ki, amely megkönnyíti a locsoláshoz szükséges eszközök tárolását. A munkafolyamatot fotósorozatban is dokumentálták, amely itt megtekinthető.
Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy vigyázzanak a kihelyezett kannákra, közös értékként kezelve azokat.
