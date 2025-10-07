október 7., kedd

A kapatos szomszéd is jobb a kéretlen gondolatoknál

Címkék#szomszéd#alkohol#jegyzet

Kutny Gábor

Egy bérház világa olyan, mint egy falué. Az idősebbek látták felnőni a mai anyukákat, apukákat, megéltek közösen tragédiákat, vigyáztak nyáron egymás gyerekeire, és együtt örültek a családi gyarapodásnak, vagy csak megvakargatják a kedvenc kiskutya fülét. Ha az élet úgy adja, még egy nehezebb nap után az emeletre is felsegítik a kapatos szomszédot. 

A békés együttélést azonban könnyedén zilálhatják szét a kéretlen szórólapok, melyeket a postaláda mélyéről van, aki kitűz, hirdetve velük gondolatait a világról, és van, akit ez irritál, s dühösen dobja a szemétbe. Így silányodik az évtizedes béke sanda tekintetű viszállyá egy szempillantás alatt. A kérdés csupán ennyi: megéri? 

 

