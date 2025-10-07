A kapatos szomszéd is jobb a kéretlen gondolatoknál

Egy bérház világa olyan, mint egy falué. Az idősebbek látták felnőni a mai anyukákat, apukákat, megéltek közösen tragédiákat, vigyáztak nyáron egymás gyerekeire, és együtt örültek a családi gyarapodásnak, vagy csak megvakargatják a kedvenc kiskutya fülét. Ha az élet úgy adja, még egy nehezebb nap után az emeletre is felsegítik a kapatos szomszédot.