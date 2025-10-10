október 10., péntek

Gedeon névnap

19°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Látványos trófeák

47 perce

Rekord agancsok, elképesztő pontszámok – történelmi vadászidény Tolnában!

Címkék#Göbölös Péter#szarvas#vadászat#trófea

Az idei szarvasbőgés időszaka különösen sikeresnek bizonyult a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vadászterületein. A vadászatok eredménye kapitális trófeákban is mérhető, hiszen olyan teríték került puskavégre, mely jelzi, hogy az elmúlt másfél évtized következetes vadgazdálkodási koncepcióváltása mostanra érett be igazán.

Kutny Gábor

Az idei év eredményei, a kapitális trófeák száma egyértelműen bizonyítják, hogy a vadállományunk egészséges, a kondíciója kiváló és a trófeák minősége is folyamatosan fejlődik. – A természet és a vad harmóniája a legjobb mutatója a szakmai munkánknak – büszkélkedett Göbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója. A vadászatok sikerekeit látványos számok és trófeák jelzik. A szeptemberi vadászati időszakban összesen 57 gímbika került terítékre a Gyulaj Zrt. két vadászterületén. 

Kapitális trófeák a Gyulaj Zrt nél
Kapitális trófeák jellemzik az idei szezont mondja Göbölös Péter. Forrás: beküldött kép

Kapitális trófeák és emlékezetes pillanatok 

– A Hőgyészi területen 31 bika átlagos trófeatömege 8,55 kilogramm volt, ami kiemelkedő érték. Az érmes arány elérte a 93,55 százalékot, köztük 9 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérmes trófeával – mondja Göbölös Péter. – A legnagyobb, 12,46 kilogrammos agancs 233,88 IP pontot ért el és országos bírálatra került. A Bikács–Kistápéi területen 26 gímbika trófeáját bírálták el, ezek 80 százaléka érdemelt érmet. 

A legnagyobb, 13,70 kilogrammos kapitális trófea 240,34 IP pontot kapott – ez lett az egész vadászati idény legnagyobb bikája a Gyulaj Zrt. négy területe közül. Soha nem fordult elő, hogy a bikáink 27 százaléka 10 kilogramm feletti trófeát viseljen. Ez történelmi eredmény 

– emelte ki Göbölös Péter.A vezérigazgató hangsúlyozta: a vadászat értéke nem kizárólag a trófeákban rejlik. A vadászat élménye sokkal inkább a természet közelségében, a hajnal csendjében és a bőgő bikák hangjában születik meg. Egy tarvad elejtése is lehet ugyanolyan emlékezetes, mint egy aranyérmes bika terítéke.

Az idei évben két különleges elejtés története is bekerült a vadászati emlékek közé: a Bikácsi területen egy magyar vendégvadász szeptember 5-én hozta terítékre a rekorder bikát, míg Hőgyészen egy fiatal német vendég élt át felejthetetlen hajnalokat, amikor 40 méterről sikerült becserkésznie a domboldalon bőgő öreg bikát

– mondta a vezérigazgató. – A dámok barcogása és vadászata jelenleg is tart. Olyan ez, mint egy focimeccs, bármi lehet a vége, de azt látjuk, az idei trófea szemlén lesz mivel büszkélkednünk – tette hozzá.

Tolna vármegye hírneve a világban

Göbölös Péter kiemelte, hogy a Gyulaj Zrt. vadgazdálkodása mindig a fenntarthatóság elvén alapul. A bőgés idején elejtett bikák érett, többnyire 12 év feletti egyedek, amelyek már hosszú éveken át sikeresen örökítették át génjeiket. 

– A célunk nem a mennyiség, hanem a minőség megőrzése és a természet egyensúlyának fenntartása. Az idei trófeák nemcsak hazánkban, hanem a világ számos országában is bemutatják a magyar vadgazdálkodás értékeit. Az USA-tól Ausztráliáig jutnak el azok az egyedi, megismételhetetlen természeti szobrok, amelyek a Gyulaj Zrt. erdeiből származnak. Minden trófea egy-egy történet, amely Magyarország szépségét, a táj gazdagságát és az itt élő emberek szakértelmét hirdeti – zárta gondolatait Göbölös Péter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu