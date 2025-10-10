Rekord agancsok, elképesztő pontszámok – történelmi vadászidény Tolnában!

Az idei év eredményei, a kapitális trófeák száma egyértelműen bizonyítják, hogy a vadállományunk egészséges, a kondíciója kiváló és a trófeák minősége is folyamatosan fejlődik. – A természet és a vad harmóniája a legjobb mutatója a szakmai munkánknak – büszkélkedett Göbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója. A vadászatok sikerekeit látványos számok és trófeák jelzik. A szeptemberi vadászati időszakban összesen 57 gímbika került terítékre a Gyulaj Zrt. két vadászterületén.

Kapitális trófeák jellemzik az idei szezont mondja Göbölös Péter. Forrás: beküldött kép

Kapitális trófeák és emlékezetes pillanatok

– A Hőgyészi területen 31 bika átlagos trófeatömege 8,55 kilogramm volt, ami kiemelkedő érték. Az érmes arány elérte a 93,55 százalékot, köztük 9 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérmes trófeával – mondja Göbölös Péter. – A legnagyobb, 12,46 kilogrammos agancs 233,88 IP pontot ért el és országos bírálatra került. A Bikács–Kistápéi területen 26 gímbika trófeáját bírálták el, ezek 80 százaléka érdemelt érmet.

A legnagyobb, 13,70 kilogrammos kapitális trófea 240,34 IP pontot kapott – ez lett az egész vadászati idény legnagyobb bikája a Gyulaj Zrt. négy területe közül. Soha nem fordult elő, hogy a bikáink 27 százaléka 10 kilogramm feletti trófeát viseljen. Ez történelmi eredmény

– emelte ki Göbölös Péter.A vezérigazgató hangsúlyozta: a vadászat értéke nem kizárólag a trófeákban rejlik. A vadászat élménye sokkal inkább a természet közelségében, a hajnal csendjében és a bőgő bikák hangjában születik meg. Egy tarvad elejtése is lehet ugyanolyan emlékezetes, mint egy aranyérmes bika terítéke.