Rekord agancsok, elképesztő pontszámok – történelmi vadászidény Tolnában!
Az idei szarvasbőgés időszaka különösen sikeresnek bizonyult a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. vadászterületein. A vadászatok eredménye kapitális trófeákban is mérhető, hiszen olyan teríték került puskavégre, mely jelzi, hogy az elmúlt másfél évtized következetes vadgazdálkodási koncepcióváltása mostanra érett be igazán.
Az idei év eredményei, a kapitális trófeák száma egyértelműen bizonyítják, hogy a vadállományunk egészséges, a kondíciója kiváló és a trófeák minősége is folyamatosan fejlődik. – A természet és a vad harmóniája a legjobb mutatója a szakmai munkánknak – büszkélkedett Göbölös Péter a Gyulaj Zrt. vezérigazgatója. A vadászatok sikerekeit látványos számok és trófeák jelzik. A szeptemberi vadászati időszakban összesen 57 gímbika került terítékre a Gyulaj Zrt. két vadászterületén.
Kapitális trófeák és emlékezetes pillanatok
– A Hőgyészi területen 31 bika átlagos trófeatömege 8,55 kilogramm volt, ami kiemelkedő érték. Az érmes arány elérte a 93,55 százalékot, köztük 9 arany-, 9 ezüst- és 11 bronzérmes trófeával – mondja Göbölös Péter. – A legnagyobb, 12,46 kilogrammos agancs 233,88 IP pontot ért el és országos bírálatra került. A Bikács–Kistápéi területen 26 gímbika trófeáját bírálták el, ezek 80 százaléka érdemelt érmet.
A legnagyobb, 13,70 kilogrammos kapitális trófea 240,34 IP pontot kapott – ez lett az egész vadászati idény legnagyobb bikája a Gyulaj Zrt. négy területe közül. Soha nem fordult elő, hogy a bikáink 27 százaléka 10 kilogramm feletti trófeát viseljen. Ez történelmi eredmény
– emelte ki Göbölös Péter.A vezérigazgató hangsúlyozta: a vadászat értéke nem kizárólag a trófeákban rejlik. A vadászat élménye sokkal inkább a természet közelségében, a hajnal csendjében és a bőgő bikák hangjában születik meg. Egy tarvad elejtése is lehet ugyanolyan emlékezetes, mint egy aranyérmes bika terítéke.
Különleges trófeák bizonyítják, hogy sikerrel jártak a vadászok
Az idei évben két különleges elejtés története is bekerült a vadászati emlékek közé: a Bikácsi területen egy magyar vendégvadász szeptember 5-én hozta terítékre a rekorder bikát, míg Hőgyészen egy fiatal német vendég élt át felejthetetlen hajnalokat, amikor 40 méterről sikerült becserkésznie a domboldalon bőgő öreg bikát
– mondta a vezérigazgató. – A dámok barcogása és vadászata jelenleg is tart. Olyan ez, mint egy focimeccs, bármi lehet a vége, de azt látjuk, az idei trófea szemlén lesz mivel büszkélkednünk – tette hozzá.
Tolna vármegye hírneve a világban
Göbölös Péter kiemelte, hogy a Gyulaj Zrt. vadgazdálkodása mindig a fenntarthatóság elvén alapul. A bőgés idején elejtett bikák érett, többnyire 12 év feletti egyedek, amelyek már hosszú éveken át sikeresen örökítették át génjeiket.
– A célunk nem a mennyiség, hanem a minőség megőrzése és a természet egyensúlyának fenntartása. Az idei trófeák nemcsak hazánkban, hanem a világ számos országában is bemutatják a magyar vadgazdálkodás értékeit. Az USA-tól Ausztráliáig jutnak el azok az egyedi, megismételhetetlen természeti szobrok, amelyek a Gyulaj Zrt. erdeiből származnak. Minden trófea egy-egy történet, amely Magyarország szépségét, a táj gazdagságát és az itt élő emberek szakértelmét hirdeti – zárta gondolatait Göbölös Péter.