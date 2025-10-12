Fiatalok videókkal hódítanak – így élik át a magyar identitást

A program ötletgazdája Kindl Gábor, aki felismerte, hogy a mai digitális világban a videó lehet az a közös nyelv, amelyen keresztül a fiatalok újra felfedezhetik és megélhetik magyarságukat, bárhol is éljenek a világban. A projekt lényege, hogy a résztvevők rövid videókon keresztül mutassák meg, mit jelent számukra a magyarság – legyen szó néphagyományról, gasztronómiáról, zenéről, táncról vagy akár mindennapi élményekről. Így válik a Kapocs ereje egyszerre közösségi élménnyé és identitáserősítő programmá.

A Kapocs ereje, ami összeköt minket szerte a világban

Beküldött kép

A kultúra nemcsak múlt, hanem jelen és jövő is

– mondja a program egyik mentora, Szabó Csenge, aki maga is évek óta foglalkozik néptánccal és videós tartalomkészítéssel. Személyes küldetésének érzi, hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a magyar kultúrát.

– Amikor elindult ez a kezdeményezés, a szervezők olyan mentort kerestek, aki közel áll a fiatalokhoz, és hitelesen tudja képviselni a magyar kultúrát. Mivel ez nekem is szívügyem és a videózás révén már volt tapasztalatom abban, hogyan lehet történeteket és élményeket megmutatni, ezért megkerestek, hogy csatlakoznék-e a programhoz – meséli Csenge.

Szerinte a projekt azért is különösen fontos, mert a diaszpórában élő fiatalok gyakran nehezen találják meg azokat az alkalmakat, amikor közösségben élhetik meg magyarságukat. A „Kapocs” ezt az űrt hivatott betölteni – egyszerre ad lehetőséget a kreatív önkifejezésre és a kulturális gyökerek ápolására.

– Nemcsak arról szól ez a program, hogy ki mennyire tehetséges, hanem arról is, hogy együtt lehetünk, megismerhetjük egymást, és közben rájövünk, mennyi minden köt össze minket, függetlenül attól, ki hol él a világban – mondja Csenge.

Jó érzés egy olyan kezdeményezésben részt venni, ami hidat épít generációk és kontinensek között. A fiatalok szemén keresztül új megvilágításba kerül a magyar kultúra – friss, kreatív, modern formában és ez engem is inspirál

– mondja. A mentor hisz abban, hogy a hagyomány akkor él tovább, ha mindig új módon tudjuk megszólaltatni.