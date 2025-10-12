október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kapocs

1 órája

Fiatalok videókkal hódítanak – így élik át a magyar identitást

Címkék#néptánc#Szabó Csenge#gasztronómia

A magyar fiatalok videós világjátéka egy különleges kezdeményezés, amelynek célja, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalokat közelebb hozza egymáshoz. A program egyik mentora Szabó Csenge, a Bartina Néptáncegyüttes táncosa, akinek szívügye a magyar kultúra és a videózás.

Kutny Gábor

A program ötletgazdája Kindl Gábor, aki felismerte, hogy a mai digitális világban a videó lehet az a közös nyelv, amelyen keresztül a fiatalok újra felfedezhetik és megélhetik magyarságukat, bárhol is éljenek a világban. A projekt lényege, hogy a résztvevők rövid videókon keresztül mutassák meg, mit jelent számukra a magyarság – legyen szó néphagyományról, gasztronómiáról, zenéről, táncról vagy akár mindennapi élményekről. Így válik a Kapocs ereje egyszerre közösségi élménnyé és identitáserősítő programmá.

kapocs ereje összeköti a fiatalokat
A Kapocs ereje, ami összeköt minket szerte a világban
Beküldött kép

A kultúra nemcsak múlt, hanem jelen és jövő is

– mondja a program egyik mentora, Szabó Csenge, aki maga is évek óta foglalkozik néptánccal és videós tartalomkészítéssel. Személyes küldetésének érzi, hogy a fiatalokhoz közelebb hozza a magyar kultúrát. 

– Amikor elindult ez a kezdeményezés, a szervezők olyan mentort kerestek, aki közel áll a fiatalokhoz, és hitelesen tudja képviselni a magyar kultúrát. Mivel ez nekem is szívügyem és a videózás révén már volt tapasztalatom abban, hogyan lehet történeteket és élményeket megmutatni, ezért megkerestek, hogy csatlakoznék-e a programhoz – meséli Csenge. 

Szerinte a projekt azért is különösen fontos, mert a diaszpórában élő fiatalok gyakran nehezen találják meg azokat az alkalmakat, amikor közösségben élhetik meg magyarságukat. A „Kapocs” ezt az űrt hivatott betölteni – egyszerre ad lehetőséget a kreatív önkifejezésre és a kulturális gyökerek ápolására.

– Nemcsak arról szól ez a program, hogy ki mennyire tehetséges, hanem arról is, hogy együtt lehetünk, megismerhetjük egymást, és közben rájövünk, mennyi minden köt össze minket, függetlenül attól, ki hol él a világban  – mondja Csenge. 

Jó érzés egy olyan kezdeményezésben részt venni, ami hidat épít generációk és kontinensek között. A fiatalok szemén keresztül új megvilágításba kerül a magyar kultúra – friss, kreatív, modern formában és ez engem is inspirál

– mondja. A mentor hisz abban, hogy a hagyomány akkor él tovább, ha mindig új módon tudjuk megszólaltatni. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu