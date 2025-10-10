Karácsonyi ajándékutalványt kapnak a nyugdíjasok az önkormányzattól

A korábbinál nagyobb összegben, 10 ezer forint helyett 20 ezer forint értékű ajándékutalvánnyal segíti az alacsony jövedelmű nyugdíjasok karácsonyát a paksi önkormányzat. Erről a hétfői rendkívüli ülésen született döntés.

Ajándékutalvány segít a rászoruló időseknek

Forrás: MW

Az utalványt 2025. október 27-én, 16 óráig igényelhetik azok a paksi lakóhellyel rendelkező nyugdíjasok, akikek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 142.500 forintot, egyedül élők esetén a 199.500 forintot. Egy családban többen is részesülhetnek a támogatásban, de a kérelmet személyenként külön-külön kell leadni. A nyomtatvány elérhető a Paks.hu oldalon vagy a városháza portáján is kérhető. A kitöltött kérelmet a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán kell leadni és a jövedelemigazolásokat is csatolni kell hozzá.