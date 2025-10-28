Szigorúan bizalmas? Katonai fejlesztés indul Tolna és Somogy vasútvonalain

Több dunántúli vasútállomás mellett Tolna vármegyét is érinti az a nagyszabású fejlesztés, amelynek célja a polgári és katonai célú vasúti szállítási hálózat kiépítése. A program keretében a Dombóvár térségében fekvő vasútvonalakon valósul meg a korszerűsítés: itt új vágányokat, felsővezeték-hálózatot és modern biztosítóberendezéseket készítenek elő – írja a Magyar Építők online portál.

Illusztráció. Fotó: Dernovics Tamás/magyarepitok.hu

A MÁV Zrt. és az Innovációs és Technológiai Minisztérium közös beruházása több mint 21 kilométernyi vágányhálózatot és 2 kilométernyi új felsővezeték-rendszert érint. Az uniós támogatással zajló fejlesztés célja, hogy a nyugat- és dél-dunántúli vasútvonalak — köztük Dombóvár, Murakeresztúr és Sárbogárd — képesek legyenek katonai logisztikai műveletek és nagytömegű áruszállítások kiszolgálására is.