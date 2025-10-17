október 17., péntek

Ízek és élmények minden korosztálynak

1 órája

Kenyér világnapja a város szívében, a csapós diákok muffint és kézi malmot is hoztak (képgalériával)

Címkék#Kenyér világnapja#Fülöp Mónika#rendezvény

Kenyerek és friss péksütemények illata töltötte be Szekszárdon a Garay teret. A Kenyér Világnapja alkalmából alkalomhoz illő rendezvény várta a közönséget. A felnőttek és az apróságok egyaránt belekóstolhattak a jóba.

Szeri Árpád

A Kenyér világnapja alkalmából a gazdák, molnárok és pékek áldozatos munkája előtt is tiszteleg a Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium. Az intézmény Élelmiszeripari Munkaközössége immár több mint tíz éve emlékezik meg a jeles évfordulóról a vármegyeszékhely központjában, a Garay téren.

Kenyér világnapja
A Kenyér világnapja alkalmából ismét a Garay téren kínálták a finomságokat a csapós diákok
Fotó: Mártonfai Dénes

Kenyér világnapja kézi malommal

Péntek délelőtt ismét megtelt az esemény helyszíne: mintegy húsz pék-cukrász tanuló érkezett az oktatókkal együtt, friss és illatos kenyér készítményekkel és péksüteményekkel várva a gyülekező közönséget. A rendezvényt Fülöp Mónika igazgató köszöntője nyitotta, ezután kulturális betétként a búzához és kenyérhez kapcsolódó versek és prózai részletek színesítettek a programot. Miklovits Attila káplán áldást mondott, és megszentelte az asztalra helyezett kenyereket.

Az iskola idén is teljes felkészültséggel érkezett a térre: Tantos Csaba egyéni vállalkozó támogatásának köszönhetően a látogatók különféle kenyereket kóstolhattak, míg a tanulók saját készítésű muffinokkal, kekszekkel és más pékárukkal gazdagították a kínálatot. Az eseményre látogató óvodások és általános iskolások számára játékos programokat is szerveztek.

Nagy sikert aratott a fűszernövények illat alapján történő felismerése, de ugyanolyan népszerű volt a helyszínen felállított kézi malom is. Az apróságok és iskolások lelkesen őrölték a búzát lisztté, így személyesen is részesei lehettek a kenyér készítés folyamatának. A rendezvény így egyszerre volt ünnep, tanulási lehetőség és élmény minden korosztály számára, tovább erősítve a helyi közösség és a hagyományok kapcsolatát mindennapi kenyerünkkel.

Kenyér világnapja a város szívében

Fotók: Mártonfai Dénes

 

