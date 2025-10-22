Készül a Békemenetre a televíziós személyiség is

Én már készülök a holnapi Békemenetre. Köszönöm a csodálatos ruhát Hampel Katalinnak – írta Facebook-posztjában M. Dobos Marianne, a Hír tévé szerkesztő-műsorvezetője.

M. Dobos Marianne Hampel Katalinnál

Forrás: Facebook

Budapest belvárosának sétáló utcájában, a Váci utca 8. szám alatt, az udvarban található az a patinás üzlet, melyben lelkes csapat dolgozik az egyik legrégebbi kulturális örökségünk átmentésén, a régi magyar viseleti hagyományok újra élesztésén, ma hordható divatos formában, itt választott ruhát a televíziós.

Immár a tizenegyedik alkalommal rendez békemenetet a szervező CÖF–CÖKA, az utóbbi tíz alkalommal pedig magyarok százezrei vettek részt az eseményen. A mostani lesz a harmadik békemenet az orosz–ukrán háború kitörése óta, ami még fontosabbé teszi a kiállást a kormány békepárti politikája mellett.