Kétezer forintért negyven tő árvácskát vihetünk haza – elindult a kedvezményes virágvásár Szekszárdon (videó)
Október 1-jén vette kezdetét a kedvezményes árú őszi virágvásár Szekszárdon, amely három napon át – október 1–3. között – vagy a készlet erejéig várja a város lakóit. Egy személy legfeljebb 5 csomagot vásárolhat, ami összesen 40 árvácskát és 75 liter komposztot jelenthet. A csomag egységára 2.000 forint.
