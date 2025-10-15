október 15., szerda

Évtizedek munkája

46 perce

Ketten is miniszteri elismerésben részesültek a kistelepülésről

Címkék#Navracsics Tibor#díj#elismerés

Bencze Péter

Kiemelkedő szakmai munkájukért ketten is elismerő oklevelet vehettek át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési minisztertől a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében: Manhalt Kásler Eszter és Leicz Péter, mindketten Sióagárdról.

Manhalt Kásler Eszter és Navracsics Tibor az elismerés átadásán
Forrás: Beküldött fotó

Manhalt Kásler Eszter több mint 27 éve dolgozik a közigazgatásban. 2008-ban kezdte pályáját a munkaügyi kirendeltségen, ahol kezdetben képzési ügyekkel és munkaerőigények feldolgozásával foglalkozott, jelenleg pedig ügyfelek ellátásával és nyilvántartásba vételével. Mint elmondta, váratlanul érte a megtisztelő elismerés.

Leicz Péter, a Sióagárdi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője a Közigazgatás Szolgálatáért Érdemérmet vehette át az állami anyakönyvezés 130. évfordulója alkalmából.

„Idén márciusban volt 38 éve, hogy anyakönyvi szakvizsgát tettem, és 39 éve dolgozom a hivatalban. Nagy megtiszteltetés volt személyesen Navracsics Tibor minisztertől átvenni a díjat” – mondta.

Leicz Péter és Navracsics Tibor az elismerés átadásán
Forrás: Beküldött fotó

A Sióagárd TV által, a díjazottakkal készített riportjait itt tekintheti meg:

 

 

 

 

 

