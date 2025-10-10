október 10., péntek

Szép kor

Kettős születésnapra készül anya és lánya

Címkék#Paks#idősek#önkormányzat

Kiss Jánosnét kilencvenedik születésnapján köszöntötték Pakson.

Révészné Hanol Erzsébet

Kilencvenedik születésnapja alkalmából a paksi önkormányzat nevében Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a napokban Kiss Jánosnét. Éberling Julianna, Juci néni 1935. október 7-én született Pakson. Fiatalon, 1950-ben kezdett el dolgozni a konzervgyárban. Ebben az időben ismerte meg férjét, Kiss Jánost. Házasságot 1954-ben kötöttek és két gyermekük született: Julianna és János.

Kiss Jánosné, Juci néni kilencven éves lett. Fotó: Molnár Gyula

Juci néni időközben tsz-tag lett, dolgozott az Aranykalász tsz-ben, majd a Paksi Járási Tanács Hivatalában lett hivatalsegéd, később takarított is, majd 1989-ben nyugdíjas lett. Ekkortól sokat járt templomba és lelkes búcsújáró volt, sok helyre kirándult Máriagyűdtől Medjugorjén át Csíksomlyóig. Férjét 2018-ban veszítette el, most viszont kettős születésnapra készül a család, ugyanis lánya is a napokban ünnepli hetvenedik születésnapját.

 

