Kevés alvással több kárt okozunk, mint gondolnánk

Legyen szó túlóráról, éjszakai tanulásról vagy csak a képernyő előtt töltött hosszú órákról, a pihenés sokszor háttérbe szorul. Pedig a kevés alvás nemcsak fáradtsághoz vezet, hanem komoly testi-lelki károkat is okozhat. A felnőttek számára ajánlott napi alvásmennyiség 7-9 óra lenne. Ennél kevesebb alvás már rövid távon is rontja a koncentrációt, a memóriát és fokozza a stresszt. A kialvatlanság hatására csökken a problémamegoldó képesség, ingerlékenyebbek leszünk, és a döntéseink is kevésbé átgondoltak.

Kevés alvással ártunk a szervezetünknek. Fotó: Anna Bizon

A kevés alvás kockázatai

Hosszú távon az alváshiány még súlyosabb következményekkel járhat. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás és a depresszió kialakulásának kockázatát. Az immunrendszer is gyengül, így fogékonyabbá válunk fertőzésekre. A szervezet regenerációja, a sejtek megújulása és a hormonháztartás egyensúlya mind az éjszakai pihenés során történik meg, ha ezt rendszeresen megvonjuk magunktól, a test fokozatosan kimerül.