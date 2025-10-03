1 órája
Kevés alvással több kárt okozunk, mint gondolnánk
A modern életstílus gyakran arra kényszerít bennünket, hogy lerövidítsük az alvásra szánt időt. A kevés alvástól pedig nem csak fáradtak leszünk, hanem a szervezetünk is megsínyli a pihenés hiányát.
Legyen szó túlóráról, éjszakai tanulásról vagy csak a képernyő előtt töltött hosszú órákról, a pihenés sokszor háttérbe szorul. Pedig a kevés alvás nemcsak fáradtsághoz vezet, hanem komoly testi-lelki károkat is okozhat. A felnőttek számára ajánlott napi alvásmennyiség 7-9 óra lenne. Ennél kevesebb alvás már rövid távon is rontja a koncentrációt, a memóriát és fokozza a stresszt. A kialvatlanság hatására csökken a problémamegoldó képesség, ingerlékenyebbek leszünk, és a döntéseink is kevésbé átgondoltak.
A kevés alvás kockázatai
Hosszú távon az alváshiány még súlyosabb következményekkel járhat. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás és a depresszió kialakulásának kockázatát. Az immunrendszer is gyengül, így fogékonyabbá válunk fertőzésekre. A szervezet regenerációja, a sejtek megújulása és a hormonháztartás egyensúlya mind az éjszakai pihenés során történik meg, ha ezt rendszeresen megvonjuk magunktól, a test fokozatosan kimerül.
Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít. A zavartalan, mély alvás biztosítja az agy és a test valódi feltöltődését. Éppen ezért érdemes tudatosan odafigyelni az alvási szokásainkra: lefekvés előtt kerüljük a képernyőket, alakítsunk ki egy rendszeres napirendet, és teremtsünk nyugodt, sötét környezetet az alváshoz.
Az alvás nem luxus, hanem létfontosságú szükséglet. Ne tekintsünk rá időpocsékolásként, inkább befektetésként az egészségünkbe és a mindennapi teljesítőképességünkbe.