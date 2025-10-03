október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Kevés alvással több kárt okozunk, mint gondolnánk

Címkék#regeneráció#hormonháztartás#alvás#depresszió#jegyzet

A modern életstílus gyakran arra kényszerít bennünket, hogy lerövidítsük az alvásra szánt időt. A kevés alvástól pedig nem csak fáradtak leszünk, hanem a szervezetünk is megsínyli a pihenés hiányát.

Keresztes Klaudia

Legyen szó túlóráról, éjszakai tanulásról vagy csak a képernyő előtt töltött hosszú órákról, a pihenés sokszor háttérbe szorul. Pedig a kevés alvás nemcsak fáradtsághoz vezet, hanem komoly testi-lelki károkat is okozhat. A felnőttek számára ajánlott napi alvásmennyiség 7-9 óra lenne. Ennél kevesebb alvás már rövid távon is rontja a koncentrációt, a memóriát és fokozza a stresszt. A kialvatlanság hatására csökken a problémamegoldó képesség, ingerlékenyebbek leszünk, és a döntéseink is kevésbé átgondoltak.

Kevés alvással ártunk a szervezetünknek.
Kevés alvással ártunk a szervezetünknek. Fotó: Anna Bizon

A kevés alvás kockázatai

Hosszú távon az alváshiány még súlyosabb következményekkel járhat. Növeli a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, az elhízás és a depresszió kialakulásának kockázatát. Az immunrendszer is gyengül, így fogékonyabbá válunk fertőzésekre. A szervezet regenerációja, a sejtek megújulása és a hormonháztartás egyensúlya mind az éjszakai pihenés során történik meg, ha ezt rendszeresen megvonjuk magunktól, a test fokozatosan kimerül.

Nemcsak a mennyiség, hanem a minőség is számít. A zavartalan, mély alvás biztosítja az agy és a test valódi feltöltődését. Éppen ezért érdemes tudatosan odafigyelni az alvási szokásainkra: lefekvés előtt kerüljük a képernyőket, alakítsunk ki egy rendszeres napirendet, és teremtsünk nyugodt, sötét környezetet az alváshoz.

Az alvás nem luxus, hanem létfontosságú szükséglet. Ne tekintsünk rá időpocsékolásként, inkább befektetésként az egészségünkbe és a mindennapi teljesítőképességünkbe.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu