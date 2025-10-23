október 23., csütörtök

Helyszíni bejárás

1 órája

Kezd formát ölteni Szekszárd közlekedési központja – folyamatban a buszpályaudvar megújítása

Teol.hu

Helyszíni bejárással folytatódott a buszpályaudvar felújításának előkészítése Szekszárdon. Ezzel kapcsolatban Máté Péter alpolgármester posztolt a Facebookon. Mint írja, a MÁV Csoport, a Magyar Közút, a Kormányhivatal mint engedélyező hatóság és az önkormányzat részvételével zajlott helyszíni bejárás az autóbusz pályaudvaron. – A felújítás rendkívül körültekintő előkészítést igényel, hiszen egy olyan intermodális csomópont kialakítása a cél, melyben nemcsak a helyi- és helyközi autóbuszok, valamint a vasúti közlekedés a szereplők, hanem jól láthatóan kezelni kell nagy mennyiségű autó elhelyezését P+R jelleggel, sőt, a még csak terv szinten létező kerékpárutat is figyelembe kell venni, ami szintén ezen a területen keresztül köti majd össze a város északi és déli részét. Szép és komoly feladat, sok szakember dolgozik rajta, de az is látszik, hogy időre lesz szükség, mire minden a helyére kerül. Dolgozunk! 

Forrás:  Facebook

 

