Kezd formát ölteni Szekszárd közlekedési központja – folyamatban a buszpályaudvar megújítása

Helyszíni bejárással folytatódott a buszpályaudvar felújításának előkészítése Szekszárdon. Ezzel kapcsolatban Máté Péter alpolgármester posztolt a Facebookon. Mint írja, a MÁV Csoport, a Magyar Közút, a Kormányhivatal mint engedélyező hatóság és az önkormányzat részvételével zajlott helyszíni bejárás az autóbusz pályaudvaron. – A felújítás rendkívül körültekintő előkészítést igényel, hiszen egy olyan intermodális csomópont kialakítása a cél, melyben nemcsak a helyi- és helyközi autóbuszok, valamint a vasúti közlekedés a szereplők, hanem jól láthatóan kezelni kell nagy mennyiségű autó elhelyezését P+R jelleggel, sőt, a még csak terv szinten létező kerékpárutat is figyelembe kell venni, ami szintén ezen a területen keresztül köti majd össze a város északi és déli részét. Szép és komoly feladat, sok szakember dolgozik rajta, de az is látszik, hogy időre lesz szükség, mire minden a helyére kerül. Dolgozunk!

Forrás: Facebook