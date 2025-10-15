Kézműves délután és moziklub Mucsiban

Kézműves délutánt és Moziklubot tartottak szombaton Mucsiban. A résztvevőket kézműves foglalkozások várták és közös filmnézés várta: a Macskafogó című animációs filmet vetítették számukra. A Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően létrejött eseményen több felajánlás is érkezett, amelyeket a szervezők a gyerekek nevében köszöntek meg.