Helyi közélet
1 órája
Kézműves délután és moziklub Mucsiban
Kézműves délutánt és Moziklubot tartottak szombaton Mucsiban. A résztvevőket kézműves foglalkozások várták és közös filmnézés várta: a Macskafogó című animációs filmet vetítették számukra. A Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően létrejött eseményen több felajánlás is érkezett, amelyeket a szervezők a gyerekek nevében köszöntek meg.
