Helyi közélet

1 órája

Kézműves délután és moziklub Mucsiban

Brunner Mónika

Kézműves délutánt és Moziklubot tartottak szombaton Mucsiban. A résztvevőket kézműves foglalkozások várták és közös filmnézés várta: a Macskafogó című animációs filmet vetítették számukra. A Petőfi Kulturális Programnak köszönhetően létrejött eseményen több felajánlás is érkezett, amelyeket a szervezők a gyerekek nevében köszöntek meg. 

 

