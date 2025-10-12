Égni kezdett a szeméttelep Szekszárdon – a város levegője percek alatt elsötétült! (fotókkal)

Mint bármelyik másik nap, úgy indult ez is Szekszárdon. Persze a jövőből kibicelni a múlt felé könnyű. De akkor, aznap, senki nem gondolta még, hogy egyszer csak elsötétül a város felett az ég és hatalmas, fojtogató füst borítja el Szekszárd szélét. Kigyulladt a szeméttelep. 1977 április utolsó napját írtuk. Sokak emlékeznek ma is.

1977 áprilisának utolsó napján történt, hogy kigyulladt a szeméttelep. Nem először és nem is utoljára.

Fotó: Szepesi László

A munka ünnepére készült a város, mikor kigyulladt a szeméttelep

Akkor az ilyen tűz általában nem okozott volna bajt, mert a környezet, a levegő szennyezésével akkoriban még nem sokat törődtek, a lángok pedig nem értékeket emésztettek fel, csupán a szemetet.

Viszont a dátum nem volt közömbös. Ugyanis 1977 áprilisának utolsó napján, késő délután kaptak lángra az odahordott elhasznált autógumik.

Pontosan akkor, mikor a város a munka ünnepére készült. A rossz szagú, mondhatnánk rettenetesen büdös fekete füst, lenge keleti széllel érkezve beterítette a várost. Állt a tribün, amelyről a politikai vezetők másnap délelőtt köszöntik majd a felvonulókat, zászlók, jelmondatokat hirdető transzparensek köszöntötték mindenütt május elsejét.