Égni kezdett a szeméttelep Szekszárdon – a város levegője percek alatt elsötétült! (fotókkal)
Na nem a napokban, hisz már évtizedek óta nincs, sőt régóta földréteg is borítja Szekszárd keleti szélén, a Gemencbe vezető út mentén lévő hajdani szeméthegyeket. De még ma is emlékszünk a napra, mikor kigyulladt a szeméttelep.
Mint bármelyik másik nap, úgy indult ez is Szekszárdon. Persze a jövőből kibicelni a múlt felé könnyű. De akkor, aznap, senki nem gondolta még, hogy egyszer csak elsötétül a város felett az ég és hatalmas, fojtogató füst borítja el Szekszárd szélét. Kigyulladt a szeméttelep. 1977 április utolsó napját írtuk. Sokak emlékeznek ma is.
A munka ünnepére készült a város, mikor kigyulladt a szeméttelep
Akkor az ilyen tűz általában nem okozott volna bajt, mert a környezet, a levegő szennyezésével akkoriban még nem sokat törődtek, a lángok pedig nem értékeket emésztettek fel, csupán a szemetet.
Viszont a dátum nem volt közömbös. Ugyanis 1977 áprilisának utolsó napján, késő délután kaptak lángra az odahordott elhasznált autógumik.
Pontosan akkor, mikor a város a munka ünnepére készült. A rossz szagú, mondhatnánk rettenetesen büdös fekete füst, lenge keleti széllel érkezve beterítette a várost. Állt a tribün, amelyről a politikai vezetők másnap délelőtt köszöntik majd a felvonulókat, zászlók, jelmondatokat hirdető transzparensek köszöntötték mindenütt május elsejét.
A szeméttelep gumikészlete pedig bőségesnek látszott, éghetett volna több napig.
A politika felbolydult, volt némi kapkodás, ám a tűzoltók kitettek magukért. Egész éjjel keményen dolgoztak, de eloltották a lángokat. Mire az akkor szokásos felvonulás elkezdődött, már tiszta volt a levegő.
Milyen szerencse, hogy a fenti sorok írójánál abban az időben is mindig volt kéznél egy fényképezőgép.
– teszi hozzá a szerkesztő, míg ezt a cikket elolvassa. Így örökíthette meg ugyanis ezeket a pillanatokat 1977 április utolsó napjáról, mikor megtörtént, hogy kigyulladt Szekszárd határában a szeméttelep. Nem először és nem is utoljára. Mi pedig ennek köszönhetően visszakukucskálhatunk egy apró hasítékon a múltba, amit Szepesi László fotói ejtettek az idő rejtélyes szövetén.