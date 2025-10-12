október 12., vasárnap

Miksa névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Múltidézés

1 órája

Égni kezdett a szeméttelep Szekszárdon – a város levegője percek alatt elsötétült! (fotókkal)

Címkék#Gemenc#láng#szeméttelep

Na nem a napokban, hisz már évtizedek óta nincs, sőt régóta földréteg is borítja Szekszárd keleti szélén, a Gemencbe vezető út mentén lévő hajdani szeméthegyeket. De még ma is emlékszünk a napra, mikor kigyulladt a szeméttelep.

Szepesi László

Mint bármelyik másik nap, úgy indult ez is Szekszárdon. Persze a jövőből kibicelni a múlt felé könnyű. De akkor, aznap, senki nem gondolta még, hogy egyszer csak elsötétül a város felett az ég és hatalmas, fojtogató füst borítja el Szekszárd szélét. Kigyulladt a szeméttelep. 1977 április utolsó napját írtuk. Sokak emlékeznek ma is. 

Kigyulladt a szeméttelep Szekszárd határában
1977 áprilisának utolsó napján történt, hogy kigyulladt a szeméttelep. Nem először és nem is utoljára.
Fotó: Szepesi László

A munka ünnepére készült a város, mikor kigyulladt a szeméttelep

Akkor az ilyen tűz általában nem okozott volna bajt, mert a környezet, a levegő szennyezésével akkoriban még nem sokat törődtek, a lángok pedig nem értékeket emésztettek fel, csupán a szemetet. 

Viszont a dátum nem volt közömbös. Ugyanis 1977 áprilisának utolsó napján, késő délután kaptak lángra az odahordott elhasznált autógumik.

 Pontosan akkor, mikor a város a munka ünnepére készült. A rossz szagú, mondhatnánk rettenetesen büdös fekete füst, lenge keleti széllel érkezve beterítette a várost. Állt a tribün, amelyről a politikai vezetők másnap délelőtt köszöntik majd a felvonulókat, zászlók, jelmondatokat hirdető transzparensek köszöntötték mindenütt május elsejét

A szeméttelep gumikészlete pedig bőségesnek látszott, éghetett volna több napig.

A politika felbolydult, volt némi kapkodás, ám a tűzoltók kitettek magukért. Egész éjjel keményen dolgoztak, de eloltották a lángokat. Mire az akkor szokásos felvonulás elkezdődött, már tiszta volt a levegő. 

Milyen szerencse, hogy a fenti sorok írójánál abban az időben is mindig volt kéznél egy fényképezőgép.

 – teszi hozzá a szerkesztő, míg ezt a cikket elolvassa. Így örökíthette meg ugyanis ezeket a pillanatokat 1977 április utolsó napjáról, mikor megtörtént, hogy kigyulladt Szekszárd határában a szeméttelep. Nem először és nem is utoljára. Mi pedig ennek köszönhetően visszakukucskálhatunk egy apró hasítékon a múltba, amit Szepesi László fotói ejtettek az idő rejtélyes szövetén.

Fotó: Szepesi László

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu