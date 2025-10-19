október 19., vasárnap

20 perce

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte a városvezető Magdi nénit

Címkék#köszöntés#Városunk Dombóvár#90 éves#Dombóvári Nyugdíjas Egyesület

Kilencvenedik születésnapját ünnepelte Bonyár Sándorné. A jeles alkalomból Pintér Szilárd polgármester, valamint Gyarmati Éva és Futó Péter képviselők köszöntötték Magdi nénit.

Teol.hu

Magdi néni igazán szerencsés, hiszen jó egészségnek örvend és szerető család veszi körül – fia, unokája és unokahúgai. Férjével, Sanyi bácsival közel harminc boldog évet töltöttek együtt nyugdíjas éveikben, igazi példamutató pár voltak – számolt be róla a Városunk Dombóvár oldal a Facebookon. 

Tíz éve él egyedül, de soha nincs magányban – a család, a szomszédok és a Dombóvári Nyugdíjas Egyesület tagjai mindig körülötte vannak. Alapító tagként huszonöt éven át vezette az egyesületet, és ma is aktívan részt vesz a város közösségi életében. 

Kívánunk Magdi néninek jó egészséget, sok örömteli évet és szeretetteljes napokat szerettei körében! – teszik hozzá.

 

 

