Kilencvenedik születésnapján köszöntötte a városvezető Magdi nénit

Magdi néni igazán szerencsés, hiszen jó egészségnek örvend és szerető család veszi körül – fia, unokája és unokahúgai. Férjével, Sanyi bácsival közel harminc boldog évet töltöttek együtt nyugdíjas éveikben, igazi példamutató pár voltak – számolt be róla a Városunk Dombóvár oldal a Facebookon.

Tíz éve él egyedül, de soha nincs magányban – a család, a szomszédok és a Dombóvári Nyugdíjas Egyesület tagjai mindig körülötte vannak. Alapító tagként huszonöt éven át vezette az egyesületet, és ma is aktívan részt vesz a város közösségi életében.

Kívánunk Magdi néninek jó egészséget, sok örömteli évet és szeretetteljes napokat szerettei körében! – teszik hozzá.