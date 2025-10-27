október 27., hétfő

Volt miből válogatni

1 órája

Királyi ínyencségek várták az est vendégeit – Íme a menüsor (képgaléria)

Címkék#menüsor#gasztronómia#étel#bátaszék#sütemény

Fény, ízek és közösség – ezek jellemezték az idei Királyi Gasztronómiai Estet, amely szombat este a Kalász János Városi Sportcsarnokban várta a vendégeket. A rendezvény ezúttal is bebizonyította: Bátaszék gasztronómiai és közösségi életének ez az egyik legkiemelkedőbb eseménye. Így zajlott a Királyi Gasztronómiai Est.

Bencze Péter

Az ünnepi fénybe öltözött csarnokban már a bejáratnál különleges hangulat fogadta az érkezőket: frissen sült ételek illata keveredett a zenével és a jókedvű nevetéssel. A megnyitó pillanataiban a királyi pár méltóságteljes bevonulása, a fiatalok elegáns bécsi keringője, valamint a fenséges zenei kíséret valódi udvari atmoszférát teremtett. A király kedves ajándéka és a táncosok előadása tovább emelte az est ünnepélyes fényét még a Királyi Gasztronómiai Est ízkavalkádjának felszolgálása előtt.

Az idei Királyi Gasztronómiai Eset is feledhetetenre sikerült
Az idei Királyi Gasztronómiai Est is feledhetetenre sikerült
Fotó: Mártonfai Dénes

Ilyen ételeket várták a Királyi Gasztronómiai Est vendégeit

A gasztronómiai kínálat idén is méltó volt a „királyi” jelzőhöz. Tizenkét csapat kínálta saját készítésű fogásait, több mint százféle étel és sütemény közül kóstolhattak a vendégek. A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület sült kacsacombbal, ludaskásával és házi süteményekkel, a nagysallói vendégek őzpörkölttel, knédlivel, grillázstortával és zserbóval készültek. A Bátaszéki Óvoda és Bölcsőde kaszinótojással, csirkeételekkel és házi édességekkel várta a látogatókat, míg a Horgász Egyesület harcsapaprikással és túrós csuszával hívta asztalhoz az érdeklődőket. Az alsónyékiek sárközi káposztás hússal, sült vérrel, oldalasokkal és tejes pitével lepték meg a vendégeket, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete birka- és pacalpörköltet kínált, a Tűzoltóság pedig sokac babot, kolbászt és legendás „tűzoltó szeletet”. 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat asztalán sült malac, pörköltek, rétesek és friss cigánykenyér illatozott, a Székelyek Baráti Köre disznóoldalast, pumpuskát és hájas kiflit tálalt. A Német Nemzetiségi Egyesület töltött káposztával, dampfnudlival és preckedlivel készült, a Nagycsaládosok Egyesülete street food különlegességeket, süteményeket és zsíros kenyeret kínált, míg a Best Street Team mini hamburgerekkel, lángossal, palacsintával és gofrival tette teljessé a kínálatot.

A vendégek egybehangzó véleménye szerint minden étel ízletes volt, a kínálat bőséges, a hangulat pedig fejedelmi – mintha egy valódi királyi lakoma kelt volna életre. A kulináris élményeket a Dynamic zenekar koronázta meg, amely gondoskodott róla, hogy a jókedv a parkettre is átragadjon. A zene, a tánc és a nevetés egészen éjjel kettőig töltötte meg a csarnokot.

 

