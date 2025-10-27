Királyi ínyencségek várták az est vendégeit – Íme a menüsor (képgaléria)

Az ünnepi fénybe öltözött csarnokban már a bejáratnál különleges hangulat fogadta az érkezőket: frissen sült ételek illata keveredett a zenével és a jókedvű nevetéssel. A megnyitó pillanataiban a királyi pár méltóságteljes bevonulása, a fiatalok elegáns bécsi keringője, valamint a fenséges zenei kíséret valódi udvari atmoszférát teremtett. A király kedves ajándéka és a táncosok előadása tovább emelte az est ünnepélyes fényét még a Királyi Gasztronómiai Est ízkavalkádjának felszolgálása előtt.

Az idei Királyi Gasztronómiai Est is feledhetetenre sikerült

Fotó: Mártonfai Dénes

Ilyen ételeket várták a Királyi Gasztronómiai Est vendégeit

A gasztronómiai kínálat idén is méltó volt a „királyi” jelzőhöz. Tizenkét csapat kínálta saját készítésű fogásait, több mint százféle étel és sütemény közül kóstolhattak a vendégek. A Bátaszéki Felvidéki Néptánc Egyesület sült kacsacombbal, ludaskásával és házi süteményekkel, a nagysallói vendégek őzpörkölttel, knédlivel, grillázstortával és zserbóval készültek. A Bátaszéki Óvoda és Bölcsőde kaszinótojással, csirkeételekkel és házi édességekkel várta a látogatókat, míg a Horgász Egyesület harcsapaprikással és túrós csuszával hívta asztalhoz az érdeklődőket. Az alsónyékiek sárközi káposztás hússal, sült vérrel, oldalasokkal és tejes pitével lepték meg a vendégeket, a Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete birka- és pacalpörköltet kínált, a Tűzoltóság pedig sokac babot, kolbászt és legendás „tűzoltó szeletet”.