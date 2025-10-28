Teol.hu videó
1 órája
Feledhetetlenre sikerült az idei Királyi Gasztronómiai Est (videó)
A rendezvény ezúttal is bebizonyította: Bátaszék gasztronómiai és közösségi életének ez az egyik legkiemelkedőbb eseménye. Így zajlott a hétvégén megrendezésre került Királyi Gasztronómiai Est.
Fotó: Mártonfai Dénes
A Kalász János Városi Sportcsarnokban már a bejáratnál különleges hangulat fogadta az érkezőket: frissen sült ételek illata keveredett a zenével és a jókedvű nevetéssel. A megnyitó pillanataiban a királyi pár méltóságteljes bevonulása, a fiatalok elegáns bécsi keringője, valamint a fenséges zenei kíséret valódi udvari atmoszférát teremtett.
Királyi Gasztronómiai Est BátaszékenFotók: Mártonfai Dénes
