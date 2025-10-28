1 órája
Csodás összefogással mentettek meg egy kislányt a szekszárdi áruházban
Szívszorító, mégis felemelő jelenet játszódott le a napokban Szekszárdon, a Tartsay utcai Tescóban. Egy édesanya kislányával indult bevásárolni, ám az egyik pillanatról a másikra drámai fordulatot vett a délután: a gyerek az önkiszolgáló kasszánál hirtelen rosszul lett, majd elájult. A sok vásárló között azonban senki sem maradt tétlen – a dolgozók és az emberek példás gyorsasággal és önzetlenséggel siettek a segítségükre.
Az esetet a 13 éves kislány édesanyja maga osztotta meg a Szekszárdon hallottam nevű Facebook-csoportban, ahol bejegyzése rövid idő alatt több száz reakciót és együttérző hozzászólást kapott.
Ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani a szekszárdi Tartsay utcai Tesco dolgozóinak, akik az önkiszolgáló kasszánál segítségünkre siettek, mikor a lányom hirtelen rosszul lett és elájult. Nagyon sok vásárló volt, de mégis azonnal cselekedtek, vizet, széket, cukorkát hoztak, legyezőt is kaptunk. Nagyon jól esett, hogy a nagy ijedtségben számíthattam rájuk!
– írta az anya, aki posztjában külön köszönetet mondott egy férfinak is, aki a legelsők között rohant oda segíteni.
Ezért lett rosszul a kislány
Portálunk megkeresésére az édesanya részletesen elmesélte, mi történt azon a napon.
Az önkiszolgáló kasszánál már elkezdtük lehúzni, amit vásároltunk, amikor a lányom egyszer csak szólt, hogy nagyon szédül, homályosan lát. Mielőtt bármit tehettem volna, el is ájult. Próbáltam tartani, hogy ne essen el, amikor az előttünk lévő férfi azonnal odaugrott segíteni. A bolt dolgozói pillanatokon belül ott termettek, hoztak egy széket, vizet, szőlőcukrot, sőt legyezőt is – igaz, az néhány újságpapír volt, de mégis rengeteget segített
– idézte fel.
Az anya elmondta, hogy a hirtelen helyzetben annyira megijedt, hogy először azt sem tudta, mihez kezdjen. „Ilyen még soha nem történt velünk. Pánik helyett viszont mindenki segített, még azok is, akik éppen vásároltak. Volt, aki megkérdezte, hogy hívjanak-e mentőt, más vízzel rohant, vagy egyszerűen ott maradt, hogy ha kell, segítsen. Megható volt látni, mennyi jó ember van körülöttünk.”
A meghatottságán túl az anya egy apró részletet is kiemelt, ami különösen megérintette. „Még pénz sem volt nálam, hogy kifizessem a vizet, amit hoztak, csak bankkártya volt a kezemben, de mondták, hogy nem probléma, csak az a fontos, hogy a kislány jobban legyen. Ez a gesztus sokat jelentett. Pár perc pihenés után, miután megitta a vizet és kapott szőlőcukrot, szerencsére jobban lett, de az ijedtség bennem maradt.”
Egy ijesztő pillanatból így lett megható történet az emberségről. Egy palack víz, pár szem szőlőcukor és néhány jó szó elég volt ahhoz, hogy helyreálljon a hit abban: a legváratlanabb helyzetekben is akadnak, akik segítenek – önzetlenül, szívből.