Csodás összefogással mentettek meg egy kislányt a szekszárdi áruházban

Az esetet a 13 éves kislány édesanyja maga osztotta meg a Szekszárdon hallottam nevű Facebook-csoportban, ahol bejegyzése rövid idő alatt több száz reakciót és együttérző hozzászólást kapott.

A kislányt itt, a szekszárdi Tescoban mentették meg az ott dolgozók és egy vásárló

Forrás: MW archívum

Ezúton is szeretnénk köszönetet nyilvánítani a szekszárdi Tartsay utcai Tesco dolgozóinak, akik az önkiszolgáló kasszánál segítségünkre siettek, mikor a lányom hirtelen rosszul lett és elájult. Nagyon sok vásárló volt, de mégis azonnal cselekedtek, vizet, széket, cukorkát hoztak, legyezőt is kaptunk. Nagyon jól esett, hogy a nagy ijedtségben számíthattam rájuk!

– írta az anya, aki posztjában külön köszönetet mondott egy férfinak is, aki a legelsők között rohant oda segíteni.

Ezért lett rosszul a kislány

Portálunk megkeresésére az édesanya részletesen elmesélte, mi történt azon a napon.

Az önkiszolgáló kasszánál már elkezdtük lehúzni, amit vásároltunk, amikor a lányom egyszer csak szólt, hogy nagyon szédül, homályosan lát. Mielőtt bármit tehettem volna, el is ájult. Próbáltam tartani, hogy ne essen el, amikor az előttünk lévő férfi azonnal odaugrott segíteni. A bolt dolgozói pillanatokon belül ott termettek, hoztak egy széket, vizet, szőlőcukrot, sőt legyezőt is – igaz, az néhány újságpapír volt, de mégis rengeteget segített

– idézte fel.

Az anya elmondta, hogy a hirtelen helyzetben annyira megijedt, hogy először azt sem tudta, mihez kezdjen. „Ilyen még soha nem történt velünk. Pánik helyett viszont mindenki segített, még azok is, akik éppen vásároltak. Volt, aki megkérdezte, hogy hívjanak-e mentőt, más vízzel rohant, vagy egyszerűen ott maradt, hogy ha kell, segítsen. Megható volt látni, mennyi jó ember van körülöttünk.”