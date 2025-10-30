október 30., csütörtök

Alfonz névnap

Fák napja

Így vernek gyökeret a városban egyre többen

Kutny Gábor

Idén is megrendezték Dombóváron a hagyományos Kispolgárok Faültetése programot, amelyen a legkisebbek szülei és nagyszülei vehettek részt. A rendezvény célja, hogy minden újszülött gyermek nevében elültessenek egy facsemetét – ezzel nemcsak egy zöldebb jövőért tesznek, hanem egy örök emléket is teremtenek a családok számára. 

Faültetés Dombóváron a kis polgárok születésének emlékére
Fotó: Kotter Krisztián/ Beküldött  kép

A fák gondozása is az ültető családok feladata a jövőben. A fa az új élet szimbóluma: ha megfelelő gondoskodásban részesül, együtt cseperedhet a gyermekkel, így idővel egyre értékesebbé válik. A közösségi esemény remek alkalmat kínált a családok találkozására, a generációk közös ünneplésére, valamint a természet iránti elköteleződés kifejezésére. 

 

