250 millió sok mindenre elég, megújul a város közlekedési csomópontja is

A Kapos-menti kistérségi Fejlesztési Tanács ülésén szó esett az elmúlt időszakban történtekről és a jövő lehetőségeiről. Dr. Csibi Krisztina országgyűlési képviselő azt mondta, az összefogás és az együtt gondolkodás meghozta az eredményeket a térség számára.

A kistérségi tanács ülése - Vizin Balázs, Dr. Csibi Krisztina és Pintér Szilárd

Fotó: Denes Martonfai / Forrás: TEOL

A kistérségi polgármesterek összefogása eredményre vezetett

– A Versenyképes Járások Programnak pontosan az a lényege, hogy összefogással együttgondolkodásra és az ebből születő tervek, elképzelések közös megvalósítására ösztönözze a településeket. Az elmúlt félév másik nagy eredménye, hogy a Dombóvári Szent Lukács Kórház járóbeteg szakellátásának a fejlesztését érintően kormányhatározat született, amely másfél milliárd forintot irányoz elő a kórház felújítására és a szakrendelő épületének a befejezésére, amelyre már korábban megérkezett a kórház számlájára a 266 millió forintos forrás. A kezdetek óta dolgozom a minisztériumokat is magában foglaló kapcsolati háló kiépítésén, amelynek révén az egyes projektek kapcsán felmerült kisebb problémákat nagyon gyorsan sikerült megoldanunk. Azt remélem, hogy az irányító hatósággal, a közreműködő szervezetekkel és a szakminisztériumokkal egyaránt megmarad ez a jó munkakapcsolat és a jövőben ezen a téren is megfelelőképpen tudom képviselni a választókerület érdekeit. A 2025 és 2030 közötti fejlesztési célok között szerepel a dombóvári új, kétszintes mentőállomás építése, valamint a Dombóvárt Kaposvárral összekötő kétszer két sávos gyorsforgalmi út megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítése is – mondta dr. Csibi Krisztina.

Közösségi program indul

Vizin Balázs alelnök számolt be a Tolna vármegyei humán fejlesztések a dombóvári járásban című pályázatról, amely a hátrányos helyzetű csoportokat – kiemelten a nőket, a mélyszegénységben élőket, a romákat, a fogyatékkal élő személyeket, valamint a gyermekeket és időseket – érintő közösségi programok megvalósítását célozza meg. Elmondta 105 millió forint áll rendelkezésre térségi, közösség erősítést célzó programok megvalósítására a Dombóvári Járásban. – Jelenleg a projektfejlesztési időszaknál tartunk, reményeink szerint minél előbb átléphet majd a megvalósítási szakaszba. Közös feladatunk a Kapos-menti Társulás által összefogott térség tovább erősítése, amit a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz, a Versenyképes Járások és a Magyar Falu Program nyújtotta lehetőségek is segítenek megvalósíta – mondta Vizin Balázs a Tolna vármegyei Önkormányzat alelnöke.