Vannak dilemmák

1 órája

Kitől jobb autót venni: kereskedőtől vagy közvetlenül a tulajdonostól?

Címkék#használt autó#tulajdonos#előny#hátrány#kereskedő

Bizonyára nagyon sokan találkoztak már azzal a dilemmával, hogy jobb-e inkább a hirdetéseket bogarászni vagy keressünk fel egy autókereskedést, amikor gépkocsi vásárlására szánjuk el magunkat. Mindkettőnek megvan az előnye. Vegyük sorra: kitől jobb autót venni, kereskedőtől vagy magánszemélytől?

Mauthner Ilona

Ha magánszemélytől vásárolunk autót, az valószínűleg olcsóbb lesz, mintha kereskedőtől vennénk. Hiszen a kereskedő ráteszi a hasznát is az árra, viszont nagyobb  biztonságot jelent a kocsi műszaki állapotát illetően. Sokan esküsznek arra, hogy csak magánszemélytől érdemes autót vásárolni, hiszen ő mindent tud a gépjárművéről, ezzel szemben a kereskedő csak a saját hasznát nézi. Vegyük sorra, kitől jobb autót venni, kereskedőtől vagy közvetlenül a tulajdonostól?

kitől jobb autót venni, ez a nagy kérdés
Kitől jobb autót venni: kereskedőtől vagy közvetlenül a tulajdonostól? A kereskedő garanciát is ad – a képen Müller Zoltán szekszárdi kereskedő
Forrás: Makovics Kornél/Tolnai Népújság

Kitől jobb autót venni? Minden esetnek van előnye, hátránya

Míg a magánszemélytől történő autóvásárlás egyszerűnek, „fekete-fehérnek” tűnik, addig kevésbé ismert, hogy egy autókereskedés (vagy márkakereskedés) milyen hozzáadott értékkel bír egy használt autó adásvétele során – írta a garázs.használtautó.hu Az autókereskedésekben a hirdetésekkel ellentétben nem fényképen látjuk a gépjárművet elsőre, hanem rögtön meg is nézhetjük kívülről-belülről. 

A márkakereskedők által kínált járművek gyakran rendelkeznek gyári vagy használtautó garanciával, és az autók alapos szervizellenőrzésen esnek át. Az ilyen autók vásárlása biztonságosabb, mivel a kereskedések általában biztosítanak szerviztörténetet.

– Eddig háromszor vásároltam személygépkocsit, mind három használt volt. Kettőt kereskedésen keresztül, egyet közvetlenül a tulajdonostól. Egyik esetben sem volt gondom a vétel után. Nekem emiatt nincsenek rossz tapasztalataim. Egy szerelő ismerősömet kértem meg minden esetben, hogy kísérjen el. Mindig korrektül megmondták, mit kell majd megjavítani a kocsin – mondta Gejer Kálmán, szekszárdi olvasónk.

A márkakereskedések sajátosságai: íme az előnyök

Az adásvétel folyamán az autókereskedések bejáratott eljárásrendekkel, módszerekkel dolgoznak: szigorú szabályrendszernek kell megfelelniük, és a szavatosság mellett a garancia vonatkozásában is felelősséggel tartoznak. A legtöbb kereskedő a márkaképviselet vagy szakszerviz segítségével állapotfelmérést készít az eladó autóról. Egy autókereskedésben segíthetnek a hitelügyintézésben is.

Fontos tudni: A használt autó eladója nem felel azért a hibáért, amelyet vásárláskor közölt a vevővel vagy amelyről a vevőnek tudnia kellett. A nem felfedezhető, rejtett hibákért kellékszavatossági kötelezettsége van az eladónak. Magánszemély eladó esetén ez a kötelezettség 1 évig áll fenn, kereskedőtől vásárolt autónál 2 évig.

 

 

