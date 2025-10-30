október 30., csütörtök

Klímás fűtés, ha rosszul használod

1 órája

Rámegy a gatyád, és még meleg sem lesz – mutatjuk, hogyan kell rosszul fűteni

A gáz árának drágulása és a modern hőszivattyús technológia térnyerése miatt egyre többen keresnek alternatív fűtési megoldásokat. A klímás fűtés sokak szerint olcsó, gyors és hatékony módszer, ám ha nem figyelünk néhány alapvető tényezőre, könnyen meglepetés érhet a villanyszámla és a hőérzet terén is.

Kutny Gábor

Egyre többen váltanak klímás fűtésre, az utóbbi évek elszabadult gázárai és a hőszivattyús technológia fejlődése miatt. Bár a közhiedelem szerint a klímás fűtés  egy olcsó, gyors és hatékony megoldás, számtalan buktatója van. Ha nem veszünk figyelembe pár alapvető dolgot, akkor könnyen lehet, hogy a villanyszámla láttán nem lesz őszinte a mosolyunk. Sőt, még csak meleg sem lesz igazán.

Klímás fűtés-ha nem vigyázol a pénztárcád bánja
Klímás fűtés – ha nem vigyázol, a pénztárcád bánja
Forrás: teol

Mit lehet elrontani?  

Nézzük meg, hogyan lehet elrontani a klímás fűtést, és mit kell tenni azért, hogy tényleg megérje. Kőrösi László klímaszerelő azt ajánlja, soha ne kapcsoljuk ki teljesen a berendezést, inkább tartsuk egyenletes hőmérsékletet, ha lehet, 21–22 °C fok között, mert minden plusz fok  5–7 százalékos többletfogyasztást eredményez. 

Sokan csak akkor kapcsolják be a klímát, amikor már hideg van, és amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, kikapcsolják. Ez viszont azt jelenti, hogy a berendezésnek újra és újra fel kell fűtenie a lehűlt levegőt és falakat. Sokkal energiaigényesebb, mintha folyamatosan dolgozna kis teljesítménnyel.

– emeli ki a szakember. Ha hagyjuk teljesen lehűlni a lakást, sok energiába kerül újra felfűteni. Fűtésnél a ventilátor sebességét állítsuk automatikusra. A szűrőket 2–4 hetente érdemes kiporszívózni vagy lemosni. A poros szűrő rontja a hatékonyságot és növeli a fogyasztást. Soha sem szabad a beltéri egységet eltakarni függönnyel, bútorral, mert így elzárjuk a levegő útját.

Okosan a termosztáttal

Sokan abba a hibába esnek, hogy a termosztátot 25–28°C-ra állítják, mondván: gyorsabban bemelegszik a lakás. A klíma ettől nem fog gyorsabban fűteni, csak magasabb teljesítményen tovább dolgozik, amit a magas villanyszámla után a pénztárcánkon is megérzünk majd, arról nem is beszélve, hogy a végén túlmelegíti a levegőt, fülledt hőérzetünk lesz.

Fotó:  Yanchuk Viktoriia/VG

Klímás fűtés: ha rossz a szigetelés nem jelent előnyt

Lehet a világ legjobb klímája a miénk, mit sem számít, ha egy rosszul szigetelt házban működik. Fontos, hogy legalább az ablakok, ajtók jól zárjanak. Az is segíthet, ha vastagabb függönyök kerülnek fel, ami tovább szigeteli a nyílászárókat.

Rossz elhelyezés = rossz légkeringés

Ha a beltéri egység olyan helyre van felszerelve, ahol nem tudja rendesen keringetni a meleg levegőt, akkor nem lesz egyenletes a fűtés. A termosztát hamarabb lekapcsol, miközben a szoba többi része hideg marad. Nagyon fontos a rendszeres karbantartás. A szakember arra figyelmeztet, hogy évente egyszer szakemberrel is nézessük át a készüléket: ellenőrizzük a hűtőközeget, ventillátort, kondenzvíz-elvezetést — így megőrizzük a teljesítményt és a garanciát is.

 

