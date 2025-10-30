Egyre többen váltanak klímás fűtésre, az utóbbi évek elszabadult gázárai és a hőszivattyús technológia fejlődése miatt. Bár a közhiedelem szerint a klímás fűtés egy olcsó, gyors és hatékony megoldás, számtalan buktatója van. Ha nem veszünk figyelembe pár alapvető dolgot, akkor könnyen lehet, hogy a villanyszámla láttán nem lesz őszinte a mosolyunk. Sőt, még csak meleg sem lesz igazán.

Klímás fűtés – ha nem vigyázol, a pénztárcád bánja

Forrás: teol

Mit lehet elrontani?

Nézzük meg, hogyan lehet elrontani a klímás fűtést, és mit kell tenni azért, hogy tényleg megérje. Kőrösi László klímaszerelő azt ajánlja, soha ne kapcsoljuk ki teljesen a berendezést, inkább tartsuk egyenletes hőmérsékletet, ha lehet, 21–22 °C fok között, mert minden plusz fok 5–7 százalékos többletfogyasztást eredményez.

Sokan csak akkor kapcsolják be a klímát, amikor már hideg van, és amikor elérte a kívánt hőmérsékletet, kikapcsolják. Ez viszont azt jelenti, hogy a berendezésnek újra és újra fel kell fűtenie a lehűlt levegőt és falakat. Sokkal energiaigényesebb, mintha folyamatosan dolgozna kis teljesítménnyel.

– emeli ki a szakember. Ha hagyjuk teljesen lehűlni a lakást, sok energiába kerül újra felfűteni. Fűtésnél a ventilátor sebességét állítsuk automatikusra. A szűrőket 2–4 hetente érdemes kiporszívózni vagy lemosni. A poros szűrő rontja a hatékonyságot és növeli a fogyasztást. Soha sem szabad a beltéri egységet eltakarni függönnyel, bútorral, mert így elzárjuk a levegő útját.