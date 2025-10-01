A közgyűlés elnökének keze alatt engedelmesen formálódik az akác

Korábban egy kovácsműhely üllőjénél az izzó vas megmunkálásában, most pedig a kopja faragás terén bizonyította szakmai hozzáértését. Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke ugyanis nemrég egy új területen mérettette meg magát, és kiderült: az akác is engedelmesen formálódik keze alatt.

Az elnök és a már kész remek: a kopja faragás alapanyagát akácfa adta, ez szálas, erős, szívós fa, lándzsának kiváló, ám kellő módon megmunkálni csak jó szerszámokkal lehet

Fotó: Hámori Molli

Kopja faragás, erdélyi vésőkkel

Változó közösség és hagyomány fogalom a digitális kultúrában. Ez a címe annak a disszertációnak, amit doktori képzése keretében készít. A különböző kommunikációs formákat bemutató szakirodalom tanulmányozásakor hangsúlyos figyelemmel fordult a faragás, ezen belül a fa faragás, még pontosabban a kopjafa faragás iránt. Ezek a „beszélő emlékművek” ugyanis nemcsak esztétikai értékkel bírnak, hanem történeti üzenetet is hordoznak: a rajtuk lévő szimbólumok sok mindent elárulnak egy-egy személyről, avagy eseményről.

– Rengeteget beszélünk a kopjafáról, de kevesebbet a kopjáról, vagyis a lándzsáról, amit az elesett harcosok sírjára tűztek. Ez a szúró eszköz a kopjafa elődje – magyarázta el.