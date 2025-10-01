1 órája
A közgyűlés elnökének keze alatt engedelmesen formálódik az akác
Az ügyes kéz nemcsak az izzó fémben, hanem a szívós fában is bizonyít. A kopja faragás terén is kipróbálta magát, látványos eredménnyel. Orbán Attila ezzel új területen mutatta meg alkotókészségét.
Korábban egy kovácsműhely üllőjénél az izzó vas megmunkálásában, most pedig a kopja faragás terén bizonyította szakmai hozzáértését. Orbán Attila, Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke ugyanis nemrég egy új területen mérettette meg magát, és kiderült: az akác is engedelmesen formálódik keze alatt.
Kopja faragás, erdélyi vésőkkel
Változó közösség és hagyomány fogalom a digitális kultúrában. Ez a címe annak a disszertációnak, amit doktori képzése keretében készít. A különböző kommunikációs formákat bemutató szakirodalom tanulmányozásakor hangsúlyos figyelemmel fordult a faragás, ezen belül a fa faragás, még pontosabban a kopjafa faragás iránt. Ezek a „beszélő emlékművek” ugyanis nemcsak esztétikai értékkel bírnak, hanem történeti üzenetet is hordoznak: a rajtuk lévő szimbólumok sok mindent elárulnak egy-egy személyről, avagy eseményről.
– Rengeteget beszélünk a kopjafáról, de kevesebbet a kopjáról, vagyis a lándzsáról, amit az elesett harcosok sírjára tűztek. Ez a szúró eszköz a kopjafa elődje – magyarázta el.
Az elnök azonban nem elégszik meg az elmélettel: a gyakorlatban is kipróbálta magát. Megfaragott, hűen a históriai hagyományhoz, egy saját, úgynevezett díszkopját, amit azután online egyetemi előadásában illusztrációként is bemutatott. Így a hallgatóság nemcsak a történelmet, hanem a művészi folyamatot is láthatta.
Bár elsőre könnyűnek tűnhet a feladat – egy-két vágás a fába és kész –, Orbán Attila a nehezebb utat választotta. – Az akác kemény és szálas, de jól hegyezhető, ezért ideális lándzsának. Viszont állaga miatt fűrésszel, vésővel, reszelővel és sok csiszolópapírral kellett dolgozni – engedett betekintést a cseppet sem könnyű munkába.
Erdélyi gyökereinek köszönhetően kiváló szerszámokkal – köztük vésőkkel – és hagyományos technikákkal rendelkezik, így a mesteri fa megmunkálás rejtelmeiben is otthonosan mozog. Amit tesz, esetleg hobbinak tűnik, de a valóságban sokkal több ennél: komoly küldetés. – Az a célom, hogy alaposan megtanuljam a kopjafa készítését, és ezt tanítani is tudjam a következő generációnak – fogalmazta meg hitvallását az elnök.