1 órája
Legnagyobb kincsünkkel bánunk méltatlan módon – ezen szeretnének változtatni (képgalériával)
Lételemünk a víz. Erre a megkerülhetetlen tényre épített az ÖKO Munkacsoport Alapítvány által szervezett környezetvédelmi konferencia, amelyet szerdán tartottak Pakson.
Legyen a szívügyünk a Föld! Negyedik alkalommal szervezett ezzel a címmel környezetvédelmi konferenciát az ÖKO Munkacsoport Alapítvány Pakson. Lételemünk a víz – Globális, lokális és egyéni megoldások keresése a vízkezelés, a vízmegtartás, a vízgazdálkodás területén. Ezt a témát járták körbe szakemberek segítségével az Erzsébet Nagy Szállodában rendezett szerdai eseményen, amelynek megnyitóján Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány kuratórium elnöke elmondta: tizenhét településről érkeztek érdeklődők, nemcsak a környékből, hanem Budapestről, Pécsről, Szegedről és Dombóvárról is. Szakhatóságok képviselői, pedagógusok, civil szervezetek és intézmények vezetői voltak jelen.
Mindenkinek dolga van a vízzel
– Célunk minél szélesebb társadalmi réteget elérni, hiszen mindenkinek dolga van abban, ahogy a vízről, a vízgazdálkodásról gondolkodunk – hangsúlyozta Jantnerné Oláh Ilona. Mindezt egy Alok Jha-idézettel is alátámasztotta: „A legnagyobb változásnak (...) a vízhez való viszonyulásunkban kellene bekövetkeznie. Nem tekinthetjük többé ingyenesen és korlátlanul hozzáférhető dolognak, amely az égből hull alá, és csak azért tölti fel az óceánokat és folyókat, hogy mi tetszőleges mennyiségben és célokra használhassuk fel. Ha mindezt megértjük, talán sokkal megfontoltabban bánunk vele, és így a jövőben is elegendő mennyiség áll majd a rendelkezésünkre.”
Közösen sikerülhet javulást elérni
A program partnere a Paks II Zrt. volt. Szarvas Krisztián vezérigazgató-helyettese többek között arról beszélt, hogy a létesítmény tervezése során olyan műszaki megoldásokat tartottak szem előtt, amelyek összhangban vannak a konferencia szellemiségével. A Dunára gyakorolt hatást megszüntetni nem lehet, de szeretnék azt minimalizálni.
Süli János országgyűlési képviselő egykori atomerőműves dolgozóként köszöntőjében azt is felidézte, mennyire kardinális kérdés a Duna vízszintje, vízhozama, hőmérséklete a létesítmény működése során. Kiemelte, hogy a legnagyobb érték a víz, amelyet nem igazán értékelünk, amíg tiszta, jó minőségű. Duna-parton élő emberként azt is látja, hogy sok olyan dolog van a folyóban, aminek nem ott lenne a helye, ugyanakkor bízik benne, hogy előbb-utóbb közösen sikerül javulást elérni.
Pakson számos jó példa van
A város nevében Nagy Balázs alpolgármester köszöntette a megjelenteket, aki egy Benjamin Franklintől vett gondolttal szintén arra világított rá, hogy akkor ismerjük meg a víz igazi értékét, amikor a kút kiszárad. – Magától értetődő, amíg a csapból folyik, a Duna partján ring, amíg megkapjuk eső formájában , de amint eltűnik, a föld repedezni kezd, a folyómedreink kiszáradnak, rádöbbenünk, hogy a vizet nem birtokoljuk, hanem kölcsönbe kaptuk – fogalmazott. Hozzátette, hogy hiába függ az emberiség, mégis szennyezi a vizeket.
Az alpolgármester több példát is sorolt arra, Paks miként próbálja óvni a környezetet: zöld tömegközlekedés, rengeteg fa, szelektív hulladékgyűjtés, tiszta folyópart, és egy olyan közműfejlesztési terv, amely nem pusztán műszaki dokumentum, hanem a jövő vízbiztonságának megalapozója. Arról is beszélt, hogy az egész világon baj van, de először is helyben kell tenni a dolgunk. Hisz benne, hogy a természet képes helyreállítani önmagát, ha ebben nem gátoljuk, hanem segítjük. De nem elég a globális politika, szükség van helyi felelősségre és közösségi tudásra is.
A vizet meg is kell tudni tartani
A konferencia fővédnöke V. Németh Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára volt. Úgy látja, a vízügy egyre inkább a közérdeklődés központjában van. Beszélt a víz többféle aspektusáról, így például a vízpótlásról. Példaként említette a tolnai Duna-holtágrendszert, amelybe a levonuló árhullámoknak köszönhetően az elmúlt egy évben háromszor tudtak vizet juttatni a vízügyi szakemberek. Arra is kitért, hogy az elmúlt több mint tíz évben 450 milliárd forintot fordított a kormány árvíz védelmi vonal kiépítésére, amely az ország kitettségének megfelelően lassan teljessé válik.
Előadásában többek között arról is beszélt, hogy a befolyó vizeknek köszönhetően vízben gazdag ország vagyunk, ám az a kérdés, ezt a vizet miként tudjuk megtartani. Ennek egyik módja, hogy az árhullámok idején feltöltenek, amelyre nagy figyelmet fordít a vízügy. Ám a párolgás rendkívül nagy mértékű, a nyolcvanas évekhez képest megduplázódott. A havi átlag csapadék mennyisége harminc százaléknyit esett, és most már halmozódó hiányról van szó.
Egész nap tartott a környezetvédelmi konferencia
Az egész napos konferencián előadások hangzottak még el a fenntartható vízgazdálkodásról, a tudatos víz és kúthasználatról, a ház körüli vízönellátásról, a vizeket terhelő mikroszennyeződésekről és a hűtővíz-rendszer környezetvédelmi szempontú megközelítéséről is.
Az ÖKO Munkacsoport Alapítvány konferenciájaFotók: Molnár Gyula