Legnagyobb kincsünkkel bánunk méltatlan módon – ezen szeretnének változtatni (képgalériával)

Legyen a szívügyünk a Föld! Negyedik alkalommal szervezett ezzel a címmel környezetvédelmi konferenciát az ÖKO Munkacsoport Alapítvány Pakson. Lételemünk a víz – Globális, lokális és egyéni megoldások keresése a vízkezelés, a vízmegtartás, a vízgazdálkodás területén. Ezt a témát járták körbe szakemberek segítségével az Erzsébet Nagy Szállodában rendezett szerdai eseményen, amelynek megnyitóján Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány kuratórium elnöke elmondta: tizenhét településről érkeztek érdeklődők, nemcsak a környékből, hanem Budapestről, Pécsről, Szegedről és Dombóvárról is. Szakhatóságok képviselői, pedagógusok, civil szervezetek és intézmények vezetői voltak jelen.

A környezetvédelmi konferencia helyszíne az Erzsébet Magy Szálloda volt

Fotó: Molnár Gyula

Mindenkinek dolga van a vízzel

– Célunk minél szélesebb társadalmi réteget elérni, hiszen mindenkinek dolga van abban, ahogy a vízről, a vízgazdálkodásról gondolkodunk – hangsúlyozta Jantnerné Oláh Ilona. Mindezt egy Alok Jha-idézettel is alátámasztotta: „A legnagyobb változásnak (...) a vízhez való viszonyulásunkban kellene bekövetkeznie. Nem tekinthetjük többé ingyenesen és korlátlanul hozzáférhető dolognak, amely az égből hull alá, és csak azért tölti fel az óceánokat és folyókat, hogy mi tetszőleges mennyiségben és célokra használhassuk fel. Ha mindezt megértjük, talán sokkal megfontoltabban bánunk vele, és így a jövőben is elegendő mennyiség áll majd a rendelkezésünkre.”

Jantner Oláh Ilona nyitotta meg a rendezvényt

Fotó: Molnár Gyula

Közösen sikerülhet javulást elérni

A program partnere a Paks II Zrt. volt. Szarvas Krisztián vezérigazgató-helyettese többek között arról beszélt, hogy a létesítmény tervezése során olyan műszaki megoldásokat tartottak szem előtt, amelyek összhangban vannak a konferencia szellemiségével. A Dunára gyakorolt hatást megszüntetni nem lehet, de szeretnék azt minimalizálni.

Szarvas Krisztián a Paks II Zrt. részéről szólalt fel

Fotó: Molnár Gyula

Süli János országgyűlési képviselő egykori atomerőműves dolgozóként köszöntőjében azt is felidézte, mennyire kardinális kérdés a Duna vízszintje, vízhozama, hőmérséklete a létesítmény működése során. Kiemelte, hogy a legnagyobb érték a víz, amelyet nem igazán értékelünk, amíg tiszta, jó minőségű. Duna-parton élő emberként azt is látja, hogy sok olyan dolog van a folyóban, aminek nem ott lenne a helye, ugyanakkor bízik benne, hogy előbb-utóbb közösen sikerül javulást elérni.