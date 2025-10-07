Valami egészen új indul Tolnában – nem bolt, nem piac, mégis megtalálod, amire szükséged van

A program első előadója Csonka Melinda, a DunaKosár közösség képviselője lesz, aki „Kosárközösség egy élhetőbb világért” címmel tart előadást. A prezentáció betekintést nyújt a kosármozgalom céljaiba és működésébe: hogyan lehet közvetlen kapcsolatot teremteni termelő és vásárló között, miként épül fel a rövid ellátási lánc (REL), és milyen szerepet vállalnak az önkéntesek a fenntartható, közösségi alapú élelmiszer-ellátásban.

A Gemenci Kosárközösség a termelőket viszi közelebb a fogyasztókhoz forrás: MTI

Ezt követően Kovács Eleonóra labordiagnosztikai tanácsadó, funkcionális táplálkozási és hormonegyensúly tanácsadó, antropozófus szemléletű természetgyógyász tart előadást „Allergén tudatos étkezés” címmel. A szakember arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudatos élelmiszer-választás a betegségmegelőzés egyik kulcsa lehet. Előadásában bemutatja, hogyan kerülhetők el a mesterséges adalékanyagok, és miként támogathatja egészségünket a vegyszermentes, helyi és idényjellegű élelmiszerek fogyasztása.

Kóstolóval és vásárral is készülnek a Gemenci Kosárközösség szervezői

A délután zárásaként kóstoló és vásárlási lehetőség várja az érdeklődőket, ahol a látogatók megismerkedhetnek a helyi termelők kínálatával, és megkóstolhatják a kosárközösség által kínált friss, minőségi termékeket.

A szervezők mindenkit szeretettel várnak, aki fontosnak tartja a helyi gazdaság erősítését, az egészséges életmódot és a közösségi összefogás értékeit.