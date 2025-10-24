október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+23
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lázár Ervin–Vathy Zsuzsa Emléknapok

39 perce

Köszönetnyilvánítások érkeztek, miután Lázár Ervinre és feleségére emlékeztek

Címkék#Kisszékely#2025#Vathy Zsuzsa#Lázár Ervin

Ugyan még a nyár végén értek véget a 8. Lázár Ervin–Vathy Zsuzsa Emléknapok, de sokakban a mai napig mély nyomot hagytak. A köszönetnyilvánítások sem maradtak el.

Brunner Mónika

Hála és köszönetnyilvánítások a Kossuth-díjas magyar író és felesége emlékének ünnepe után. A 8. Lázár Ervin - Vathy Zsuzsa emléknapokat 2025. augusztus huszonharmadikán és huszonnegyedikén rendezték meg Kisszékelyben. 

Köszönetnyilvánítások. Beszélgetés Andy Rouse-zal, Lázár Ervin fordítójával, vacsora - A kiállításmegnyitót követően Andy Rouse fordítóval, egyetemi tanárral, népdalénekessel, együttesvezetővel, többek között söröskorsó gyűjtővel, az angol-magyar kultúra sokoldalú „nagykövetével” beszélgetett Tamási Éva, életéről, munkásságáról. A beszélgetést angol és magyar nyelvű felolvasások színesítették Lázár Ervin „A négyszögletű kerek erdő” c. művéből, amit Andy fordított le angolra. Nagyné Bedő Ildikó magyarul, Andy angolul adtak elő párhuzamosan részleteket, egymásra tökéletesen ráhangolódva, mintha egy sokszor próbált színházi produkciót láttunk volna.
Az emléknapokon angol-magyar nyelvű felolvasást tartottak Lázár Ervin „A négyszögletű kerek erdő” művéből, amelyet Andrew C. Rouse (középen) fordított le angolra. Hála és köszönetnyilvánítások  Fotó: Facebook/ A béke szigete 

Köszönetnyilvánítások

A program sétával indult a Négyszögletű Kerek Erdő tanösvényen. Megnyitották a felújított Lázár Ervin Alkotóházat és Emlékszobát. Kiállítást rendeztek a kisszékelyi alkotótábor alkotásaiból. Andrew C. Rouse, Lázár Ervin angol fordítója is tiszteletét tette, vele beszélgettek és kétnyelvű felolvasást tartottak. A második napon Horváth Anna lovasíjász bemutatója fogadta a résztvevőket. Az emléknapok önismereti beszélgetéssel zárult Nagyné Bedő Ildikó élménypedagógus vezetésével. 

A rendezvénysorozat után a szervezők köszönetet mondtak az résztvevőknek, szervezőknek és támogatóknak. Közreműködők: András Adél, Bódi Kati, Horváth Anna, Andy Hutchinson, Kovács Dominik, Kovács Viktor, Majoros Nóra, Nagyné Bedő Ildikó, Andy Rouse. Szervezők: Bódi Kati, Majoros Nóra, András Adél (kiállítás, füzet), Martina Zoltán (helyszín, vacsorajegy- és könyvárusítás), Csepregi Anikó, Madarász András, Oláh Ferenc, Sztojka Csaba, Brahmi Brigi (Lázár Ervin Alkotóház), Catherine Rafferty (szállítás). Finom ételek és italok: Mezősi Ferenc és Mezősiné Anyica (főzés, sütés), Babai Mónika (ebéd a vendégeknek), Závodiné Margitka (sütemények). Egyéni támogatók: Gubacsi Gábor, Oláh László, Csepregi Ferenc, Babai Mónika, Teleki Károly. Intézményi támogatók: Kisszékelyi Kulturális Egyesület, Kisszékely Önkormányzata, Móra Könyvkiadó, Mesés Kisszékely Egyesület. A képes beszámolók itt találhatóak. Az alkotótábor írásaiból és illusztrációiból készült "Kisszékelyi Fűvészkönyv" itt lelhető fel. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu