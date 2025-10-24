Köszönetnyilvánítások érkeztek, miután Lázár Ervinre és feleségére emlékeztek

Hála és köszönetnyilvánítások a Kossuth-díjas magyar író és felesége emlékének ünnepe után. A 8. Lázár Ervin - Vathy Zsuzsa emléknapokat 2025. augusztus huszonharmadikán és huszonnegyedikén rendezték meg Kisszékelyben.

Az emléknapokon angol-magyar nyelvű felolvasást tartottak Lázár Ervin „A négyszögletű kerek erdő” művéből, amelyet Andrew C. Rouse (középen) fordított le angolra. Hála és köszönetnyilvánítások Fotó: Facebook/ A béke szigete

Köszönetnyilvánítások

A program sétával indult a Négyszögletű Kerek Erdő tanösvényen. Megnyitották a felújított Lázár Ervin Alkotóházat és Emlékszobát. Kiállítást rendeztek a kisszékelyi alkotótábor alkotásaiból. Andrew C. Rouse, Lázár Ervin angol fordítója is tiszteletét tette, vele beszélgettek és kétnyelvű felolvasást tartottak. A második napon Horváth Anna lovasíjász bemutatója fogadta a résztvevőket. Az emléknapok önismereti beszélgetéssel zárult Nagyné Bedő Ildikó élménypedagógus vezetésével.

A rendezvénysorozat után a szervezők köszönetet mondtak az résztvevőknek, szervezőknek és támogatóknak. Közreműködők: András Adél, Bódi Kati, Horváth Anna, Andy Hutchinson, Kovács Dominik, Kovács Viktor, Majoros Nóra, Nagyné Bedő Ildikó, Andy Rouse. Szervezők: Bódi Kati, Majoros Nóra, András Adél (kiállítás, füzet), Martina Zoltán (helyszín, vacsorajegy- és könyvárusítás), Csepregi Anikó, Madarász András, Oláh Ferenc, Sztojka Csaba, Brahmi Brigi (Lázár Ervin Alkotóház), Catherine Rafferty (szállítás). Finom ételek és italok: Mezősi Ferenc és Mezősiné Anyica (főzés, sütés), Babai Mónika (ebéd a vendégeknek), Závodiné Margitka (sütemények). Egyéni támogatók: Gubacsi Gábor, Oláh László, Csepregi Ferenc, Babai Mónika, Teleki Károly. Intézményi támogatók: Kisszékelyi Kulturális Egyesület, Kisszékely Önkormányzata, Móra Könyvkiadó, Mesés Kisszékely Egyesület. A képes beszámolók itt találhatóak. Az alkotótábor írásaiból és illusztrációiból készült "Kisszékelyi Fűvészkönyv" itt lelhető fel.