Már most sokan keresik az akciós koszorúkat, és Mindenszentek előtt felkeresik a temetőket
Mindenszentek közeledtével egyre több embert látni krizantémmal, gyertyákkal, koszorúkkal megrakodva. A piacokon, boltokban rengeteg a nézelődő, akik még az utolsó napokban is igyekeznek összehasonlítani az árakat. A hosszú hétvégét sokan kihasználják arra, hogy temetőbe látogatnak, koszorúkkal, virágokkal a kezükben.
Már e hétvégétől a temetők lesznek a legforgalmasabb helyek, hiszen vallástól függetlenül szinte mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját. A hosszú hétvégén sokan kelnek útra – főleg azok a családok, akiknek máshol van eltemetve a hozzátartozójuk – koszorúkkal, virágokkal megrakodva.
Koszorúk: tobozos, műanyag, fenyőből, élő virággal, művirággal
Mindenszentek, azaz november elseje azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve akikről a kalendárium nem emlékezik meg név szerint. A november 2-i halottak napja a katolikusokon kívül a protestáns egyházak ünnepe is, 998-tól csak a bencések, a XII-XIII. századtól már egész Európában megtartották.
Magyarországon a Mindenszentek napja a rendszerváltás után, 2000-ben lett újra munkaszüneti nap. E hét végén már sokan kilátogatnak a temetőbe, hogy elkerüljék a tumultust. Mindenszentek előtt a gyertyák, mécsesek mellett koszorúból és krizantémból vásárolunk a legtöbbet. A koszorú kiválasztása ilyenkor is ízlés kérdése. A műanyagok tartósság szempontjából verhetetlenek, és az áruk is kedvező. Mégis a tobozból készült, az élőfenyős és a moha alapúak a népszerűbbek.
Egy közepes méretű mohakoszorút legolcsóbban 3800 forintért, egy tobozost, élő virággal 4800 forintért lehet megvásárolni. A piacokon zömében a házilag készített koszorúkat, krizantémokat kínálják, ez utóbbi szállja 700 forinttól kezdődik, de cserépben jobban megéri. Egyre népszerűbbek az úgynevezett álló koszorúk is, ezek darabjáért 8000-11000 forintot is elkérnek.
Sokaknak nagyobb kiadást jelent Mindenszentek ünnepe
– Idén nagyjából tizenötezer forintot költök a temetőbe szánt virágokra, gyertyákra. Utóbbiakat akciós áron szereztem be, a virágokat azonban csak most veszem meg, hogy frissek legyenek. Jártam üzletekben, piacon, volt időm szétnézni, hol kapom meg őket a legolcsóbban – mondta egy szekszárdi asszony.
Sokan kelnek útra hétvégén, van, aki vármegyén belül egyik településről a másikra látogat, míg vannak akiknek nagyobb távolságot kell megtenniük ahhoz, hogy a szeretteik sírjához – legalább egy évben egyszer – eljussanak. Így nekik ez az ünnep nagyobb kiadást jelent, hiszen nem csak a koszorúk, gyertyák, virágok árát kell bekalkulálniuk, hanem az útiköltséget is.