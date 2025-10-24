Már most sokan keresik az akciós koszorúkat, és Mindenszentek előtt felkeresik a temetőket

Már e hétvégétől a temetők lesznek a legforgalmasabb helyek, hiszen vallástól függetlenül szinte mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját. A hosszú hétvégén sokan kelnek útra – főleg azok a családok, akiknek máshol van eltemetve a hozzátartozójuk – koszorúkkal, virágokkal megrakodva.

A hosszú hétvégén sokan kelnek útra – főleg azok a családok, akiknek máshol van eltemetve a hozzátartozójuk – koszorúkkal, virágokkal megrakodva.

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Koszorúk: tobozos, műanyag, fenyőből, élő virággal, művirággal

Mindenszentek, azaz november elseje azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté, illetve akikről a kalendárium nem emlékezik meg név szerint. A november 2-i halottak napja a katolikusokon kívül a protestáns egyházak ünnepe is, 998-tól csak a bencések, a XII-XIII. századtól már egész Európában megtartották.

Magyarországon a Mindenszentek napja a rendszerváltás után, 2000-ben lett újra munkaszüneti nap. E hét végén már sokan kilátogatnak a temetőbe, hogy elkerüljék a tumultust. Mindenszentek előtt a gyertyák, mécsesek mellett koszorúból és krizantémból vásárolunk a legtöbbet. A koszorú kiválasztása ilyenkor is ízlés kérdése. A műanyagok tartósság szempontjából verhetetlenek, és az áruk is kedvező. Mégis a tobozból készült, az élőfenyős és a moha alapúak a népszerűbbek.