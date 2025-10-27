2 órája
Ő Paks megkerülhetetlen alakja – most megkapta a legnagyobb elismerést!
Ahogy aktív éveiben, úgy nyugdíjazása után sem tétlenkedik, szakmai területen és a civil életben egyaránt meghatározó szerepet vállal. Kováts Balázs kapta idén a Paks Város Díszpolgára címet.
Kováts Balázs kapta idén a Paks Város Díszpolgára kitüntetést, amelyet az október 23-i ünnepségen vehetett át. A város megkerülhetetlen alakja, aki számos területen bizonyított, a szakmájában és a civil életben egyaránt. Ahogy az a méltatásában elhangzott, voltak feladatok, amelyek megtalálták, és voltak, amelyeket ő talált meg. Többek között az atomerőmű 1-2. blokkjának tudományos indításvezető-helyettese volt, az ESZI alapító igazgatója, az atomerőmű látogatóközpontjának létrehozója, a nukleáris település-szövetségek (pl. TEIT) működésének motorja, és nem hagyható ki a Paks2 létesítését előkészítő Lévai-projektben végzett tevékenysége. Tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetem címzetes docense. Tizenhárom éve vonult nyugállományba, de jelenleg is bedolgozik az atomerőműnek kommunikációs területen, és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány szakértője.
Mindig az alkotás szabadsága volt a legfontosabb
Azt vallja, bármely területen, bármely feladatban dolgozott, számára mindig az alkotás szabadsága volt a legfontosabb. Szerencsésnek érzi magát, amiért ezt sikerült elérnie, de emellett azt is mondta, hogy meg kellett dolgoznia érte, aztán tudni kellett élni vele, és vállalni a vele együtt járó felelősséget.
Azt figyeltem meg, hogy a szabadságnak van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy folyamatosan fogy. Amikor elér egy kritikus szintet, új szabadságot kell építeni. Az én pályámon ilyenkor jöttek a váltások.
– mondta. Hozzátette: fontos, hogy az embernek legyenek tervei, dolgozzon a megvalósításukon, de ha esetleg nem sikerül, akkor sincs baj.
Kováts Balázsnak borbíráló és borpincér képesítése is van
Emellett azt mondta magáról, nem bírja a tétlenséget, mindig talál valami elfoglaltságot. Nem csoda hát, hogy a civil életben is annyi területen jeleskedik. Harminc éve aktív tagja az Atomerőmű Sportegyesület elnökségének, alapító, ma már tiszteletbeli elnöke a Paksi Borbarát Klubnak, többször is segítette a Paks Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének tevékenységét, a Siller Fesztivál egyik megálmodója. Borbíráló és borpincér képesítése is van.
Mindemellett eljár a Paksi Energetikai Kerekasztal rendezvényeire, a Szenior Klubba, színházba. Ritkán hagyja ki a napi terepgyaloglást. Jelentős hobbija a vasútmodellezés, amihez igen komoly kutatómunka párosul. Az első villanyvonatot 1956-ban kapta, majd amikor elkezdett dolgozni, az első két havi fizetéséből továbbiakat vásárolt.
A kis masinák azonban 2020-ig egy szekrényben vártak a sorukra. Miután a gyerekek kirepültek a családi fészekből, Kováts Balázs elfoglalt egy szobát, és belefogott az ’50-es, ’60-as évek magyarországi vasútját idéző terepasztal építésébe.
Megtapasztalta a teljes békességet és nyugalmat
Feleségével, Marikával egy napon lettek nyugdíjasok. Ő szintén tevékenyen tölti a napjait, kertészkedik és az ÖKO Munkacsoport Alapítvány tagja. Jövőre ünneplik az aranylakodalmukat. Arra a kérdésre, hogy mire a legbüszkébb, Kováts Balázs azt válaszolta, hogy sok jó történt az életében, amikhez sok jó ember kapcsolódik, így nem szeretne egyet sem kiemelni. Viszont van egy kedves emléke, aminek semmi köze a szakmához vagy a civil tevékenységeihez, de nagy hatással volt rá, és a mai napig gyakorta felvillan.
A feleségemmel Svájcban, a Jungfrau hágón jártunk, közel 3500 méteren. Teljes szélcsend volt, ragyogó napsütés, gyönyörűséges hólepte táj. Átjárt a békesség, a nyugalom, a szeretet, nagyon jó érzés volt.
– emlékzetett vissza. – Aztán arra gondoltam, ha innen elmegyünk, megint olyan világban leszünk, ahol ezek az uralkodó érzések, nem pedig az irigység, a veszekedés, a rosszakarat. Azóta is, ha ez eszembe jut, arra gondolok, hogy azokkal a pozitív érzésekkel is lehetne élniük az embereknek, és akkor több lenne a mosoly, kevesebb a szomorú ember – vélekedett.
Egyik kitüntetése sem ér fel a mostanival
A díszpolgári címről azt mondta: számos kitüntetést kaptam már, de egyik sem ér fel e szűkebb hazámtól kapott elismeréssel, amit még értékesebbé tesz, hogy civil kezdeményezés áll mögötte. – Szeretek az emberekkel együtt lenni, beszélgetni, szeretek jót tenni, szeretem Paksot és a Dunát. Soha nem volt hiányérzetem, elégedett vagyok az életemmel – összegzett Kováts Balázs.