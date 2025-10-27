Ő Paks megkerülhetetlen alakja – most megkapta a legnagyobb elismerést!

Kováts Balázs kapta idén a Paks Város Díszpolgára kitüntetést, amelyet az október 23-i ünnepségen vehetett át. A város megkerülhetetlen alakja, aki számos területen bizonyított, a szakmájában és a civil életben egyaránt. Ahogy az a méltatásában elhangzott, voltak feladatok, amelyek megtalálták, és voltak, amelyeket ő talált meg. Többek között az atomerőmű 1-2. blokkjának tudományos indításvezető-helyettese volt, az ESZI alapító igazgatója, az atomerőmű látogatóközpontjának létrehozója, a nukleáris település-szövetségek (pl. TEIT) működésének motorja, és nem hagyható ki a Paks2 létesítését előkészítő Lévai-projektben végzett tevékenysége. Tanított a Budapesti Műszaki Egyetemen és a Pécsi Tudományegyetem címzetes docense. Tizenhárom éve vonult nyugállományba, de jelenleg is bedolgozik az atomerőműnek kommunikációs területen, és a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány szakértője.

Kováts Balázs az október 23-i ünnepségen vette át a Paks Város Díszpolgára címet. Fotó: Molnár Gyula

Mindig az alkotás szabadsága volt a legfontosabb

Azt vallja, bármely területen, bármely feladatban dolgozott, számára mindig az alkotás szabadsága volt a legfontosabb. Szerencsésnek érzi magát, amiért ezt sikerült elérnie, de emellett azt is mondta, hogy meg kellett dolgoznia érte, aztán tudni kellett élni vele, és vállalni a vele együtt járó felelősséget.

Azt figyeltem meg, hogy a szabadságnak van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy folyamatosan fogy. Amikor elér egy kritikus szintet, új szabadságot kell építeni. Az én pályámon ilyenkor jöttek a váltások.

– mondta. Hozzátette: fontos, hogy az embernek legyenek tervei, dolgozzon a megvalósításukon, de ha esetleg nem sikerül, akkor sincs baj.

Kováts Balázsnak borbíráló és borpincér képesítése is van

Emellett azt mondta magáról, nem bírja a tétlenséget, mindig talál valami elfoglaltságot. Nem csoda hát, hogy a civil életben is annyi területen jeleskedik. Harminc éve aktív tagja az Atomerőmű Sportegyesület elnökségének, alapító, ma már tiszteletbeli elnöke a Paksi Borbarát Klubnak, többször is segítette a Paks Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesületének tevékenységét, a Siller Fesztivál egyik megálmodója. Borbíráló és borpincér képesítése is van.