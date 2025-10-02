Szekszárd testvérvárosi kapcsolatot kötött Isztambul szívével – történelmi döntéseket hozott a közgyűlés (képgaléria)

A közgyűlés ülése során a képviselők jóváhagyták, hogy Szekszárd testvérvárosi megállapodást kössön Isztambul egyik legrégebbi és legjelentősebb városrészével, Fatih kerülettel. A kapcsolat kezdeményezése 2024 decemberében indult, amikor dr. Fusz György alpolgármester a PTE Művészeti Tanszék vezetőjeként részt vett egy nemzetközi kiállításon Isztambul belvárosában. A rendezvényt Mehmet Ergün Turan, Fatih főpolgármestere is meglátogatta, aki szorosabb együttműködést javasolt a két város között. Azóta pedig már az idei Szekszárdi Szüreti Napok során török delegációt is fogadott Szekszárd.

Fontos kérdésekről döntöttek a közgyűlés tagjai. Fotó: Makovics Kornél

Az együttműködés célja többek között közös kulturális és sportprogramok szervezése, tanulói csereprogramok, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése, valamint a turizmus fejlesztése. A szándéknyilatkozatot Törökország tiszteletbeli konzulja, Osman Sahbaz több alkalommal személyesen hozta el Szekszárdra, a török minisztérium pedig hivatalosan is támogatta a megállapodást.

Országos programhoz való csatlakozásról döntött a közgyűlés

A közgyűlés másik kiemelt napirendi pontja a Mozgás Receptre Programhoz való csatlakozás volt. Az országosan meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészségmegőrzés szerves részévé váljon, és orvosi javaslatra, úgymond „receptre felírt” testmozgás formájában jelenjen meg a mindennapokban.