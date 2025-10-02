október 2., csütörtök

Petra névnap

12°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ülésezett a közgyűlés

51 perce

Szekszárd testvérvárosi kapcsolatot kötött Isztambul szívével – történelmi döntéseket hozott a közgyűlés (képgaléria)

Címkék#testvérváros#Isztambul#Szekszárd#önkormányzat

Szekszárd közgyűlése mai ülésén két jelentős döntést hozott, amelyek hosszú távon gazdasági, kulturális és egészségügyi előnyöket biztosíthatnak a város lakossága számára. Mutatjuk, milyen döntéseket hoztak meg a közgyűlés tagjai.

Bencze Péter

A közgyűlés ülése során a képviselők jóváhagyták, hogy Szekszárd testvérvárosi megállapodást kössön Isztambul egyik legrégebbi és legjelentősebb városrészével, Fatih kerülettel. A kapcsolat kezdeményezése 2024 decemberében indult, amikor dr. Fusz György alpolgármester a PTE Művészeti Tanszék vezetőjeként részt vett egy nemzetközi kiállításon Isztambul belvárosában. A rendezvényt Mehmet Ergün Turan, Fatih főpolgármestere is meglátogatta, aki szorosabb együttműködést javasolt a két város között. Azóta pedig már az idei Szekszárdi Szüreti Napok során török delegációt is fogadott Szekszárd.

Fontos napirendeket tárgyalt a közgyűlés
Fontos kérdésekről döntöttek a közgyűlés tagjai. Fotó: Makovics Kornél

Az együttműködés célja többek között közös kulturális és sportprogramok szervezése, tanulói csereprogramok, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése, valamint a turizmus fejlesztése. A szándéknyilatkozatot Törökország tiszteletbeli konzulja, Osman Sahbaz több alkalommal személyesen hozta el Szekszárdra, a török minisztérium pedig hivatalosan is támogatta a megállapodást.

Országos programhoz való csatlakozásról döntött a közgyűlés

A közgyűlés másik kiemelt napirendi pontja a Mozgás Receptre Programhoz való csatlakozás volt. Az országosan meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészségmegőrzés szerves részévé váljon, és orvosi javaslatra, úgymond „receptre felírt” testmozgás formájában jelenjen meg a mindennapokban.

A program keretében a háziorvosok a sportlétesítményekkel és helyi mozgásprogramok szervezőivel együttműködve segíthetik a lakosságot az aktív életmód kialakításában. A szekszárdi városháza már a nyár folyamán megkezdte az előkészítő egyeztetéseket, szeptemberben pedig szakmai fórumot is tartottak, amelyen mintegy negyven helyi és környékbeli egészségügyi és sportági szakember vett részt.

Történelmi döntéseket hozott a közgyűlés Szekszárdon

Fotók: Makovics Kornél

A közgyűlés döntése értelmében Szekszárd hivatalosan is csatlakozik a programhoz, és együttműködési megállapodást köt a Magyar Életmód Orvostani Társasággal. A határozat felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy a háziorvosokkal és mozgáshelyszínekkel kötendő keretmegállapodásokat véglegesítse.

A mai közgyűlés döntései új távlatokat nyitnak Szekszárd számára: a Fatih kerülettel létrejövő testvérvárosi kapcsolat nemzetközi szinten, a „Mozgás Receptre” Programhoz való csatlakozás pedig helyi szinten erősítheti a város gazdasági, kulturális és közösségi életét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu