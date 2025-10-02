51 perce
Szekszárd testvérvárosi kapcsolatot kötött Isztambul szívével – történelmi döntéseket hozott a közgyűlés (képgaléria)
Szekszárd közgyűlése mai ülésén két jelentős döntést hozott, amelyek hosszú távon gazdasági, kulturális és egészségügyi előnyöket biztosíthatnak a város lakossága számára. Mutatjuk, milyen döntéseket hoztak meg a közgyűlés tagjai.
A közgyűlés ülése során a képviselők jóváhagyták, hogy Szekszárd testvérvárosi megállapodást kössön Isztambul egyik legrégebbi és legjelentősebb városrészével, Fatih kerülettel. A kapcsolat kezdeményezése 2024 decemberében indult, amikor dr. Fusz György alpolgármester a PTE Művészeti Tanszék vezetőjeként részt vett egy nemzetközi kiállításon Isztambul belvárosában. A rendezvényt Mehmet Ergün Turan, Fatih főpolgármestere is meglátogatta, aki szorosabb együttműködést javasolt a két város között. Azóta pedig már az idei Szekszárdi Szüreti Napok során török delegációt is fogadott Szekszárd.
Az együttműködés célja többek között közös kulturális és sportprogramok szervezése, tanulói csereprogramok, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése, valamint a turizmus fejlesztése. A szándéknyilatkozatot Törökország tiszteletbeli konzulja, Osman Sahbaz több alkalommal személyesen hozta el Szekszárdra, a török minisztérium pedig hivatalosan is támogatta a megállapodást.
Országos programhoz való csatlakozásról döntött a közgyűlés
A közgyűlés másik kiemelt napirendi pontja a Mozgás Receptre Programhoz való csatlakozás volt. Az országosan meghirdetett kezdeményezés célja, hogy a rendszeres fizikai aktivitás az egészségmegőrzés szerves részévé váljon, és orvosi javaslatra, úgymond „receptre felírt” testmozgás formájában jelenjen meg a mindennapokban.
A program keretében a háziorvosok a sportlétesítményekkel és helyi mozgásprogramok szervezőivel együttműködve segíthetik a lakosságot az aktív életmód kialakításában. A szekszárdi városháza már a nyár folyamán megkezdte az előkészítő egyeztetéseket, szeptemberben pedig szakmai fórumot is tartottak, amelyen mintegy negyven helyi és környékbeli egészségügyi és sportági szakember vett részt.
Történelmi döntéseket hozott a közgyűlés SzekszárdonFotók: Makovics Kornél
A közgyűlés döntése értelmében Szekszárd hivatalosan is csatlakozik a programhoz, és együttműködési megállapodást köt a Magyar Életmód Orvostani Társasággal. A határozat felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy a háziorvosokkal és mozgáshelyszínekkel kötendő keretmegállapodásokat véglegesítse.
A mai közgyűlés döntései új távlatokat nyitnak Szekszárd számára: a Fatih kerülettel létrejövő testvérvárosi kapcsolat nemzetközi szinten, a „Mozgás Receptre” Programhoz való csatlakozás pedig helyi szinten erősítheti a város gazdasági, kulturális és közösségi életét.