Így gazdálkodtak a rájuk bízott vagyonnal Szekszárd önkormányzati cégei
Maratoni ülést tartott Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése, amelyen 34 napirendi pontot tárgyaltak a képviselők. Bár az éves munkaterv mindössze hat közgyűlés kötelező megtartását írja elő, a város feladatai miatt idén már a tizenharmadik alkalommal ült össze a közgyűlés. A témák között kiemelt helyen szerepeltek a városi cégek beszámolói.
Az ülés egyik központi témája a városi gazdasági társaságok negyedéves beszámolóinak megtárgyalása volt. A közgyűlésen elhangzott, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft., a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Szekszárdi Sportközpont NKft. első féléves mérlegei biztató képet mutatnak, több területen is előremutató javulás látható az előző időszakhoz képest.
A társaságok ügyvezetői részletesen beszámoltak a gazdálkodás alakulásáról, amelyet a polgármester a „jó gazda gondosságának látható jeleként” értékelt. Berlinger Attila a közgyűlést követően azt közölte: „A legfontosabb, hogy jó kezekben legyenek a gazdasági társaságok, olyan vezetők álljanak az élükön, akik magukénak érzik a munkát, és partnerei az önkormányzatnak a város fejlesztésében.”
A jövőben több pályázati lehetőség is nyílik Szekszárd számára, amelyekben a városi cégeknek kiemelt szerepük lehet. A távhőszolgáltató új fejlesztésekre készül, a sportközpontnál pedig az új uszodához kapcsolódó szerződések kerülnek előtérbe, amelyek a vízisport-egyesületek mellett a lakosság mindennapjait is érintik.
A polgármester köszönetet mondott a városi cégek vezetőinek és dolgozóinak, hozzátéve: „Ez az időszak a széthúzás helyett már az építkezésé és a munkáé. A képviselőtársak rendszeres jelenléte a közgyűléseken és bizottsági üléseken szintén nagyban hozzájárul a város sikeréhez és a projektek megvalósításához.”
Történelmi megállapodásról is döntött a közgyűlés
Amint arról tegnap beszámoltunk, a közgyűlés ülése során a képviselők jóváhagyták, hogy Szekszárd testvérvárosi megállapodást kössön Isztambul egyik legrégebbi és legjelentősebb városrészével, Fatih kerülettel. A kapcsolat kezdeményezése 2024 decemberében indult, amikor dr. Fusz György alpolgármester a PTE Művészeti Tanszék vezetőjeként részt vett egy nemzetközi kiállításon Isztambul belvárosában. A rendezvényt Mehmet Ergün Turan, Fatih főpolgármestere is meglátogatta, aki szorosabb együttműködést javasolt a két város között. Azóta pedig már az idei Szekszárdi Szüreti Napok során török delegációt is fogadott Szekszárd.
Az együttműködés célja többek között közös kulturális és sportprogramok szervezése, tanulói csereprogramok, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése, valamint a turizmus fejlesztése. A szándéknyilatkozatot Törökország tiszteletbeli konzulja, Osman Sahbaz több alkalommal személyesen hozta el Szekszárdra, a török minisztérium pedig hivatalosan is támogatta a megállapodást.