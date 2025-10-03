Így gazdálkodtak a rájuk bízott vagyonnal Szekszárd önkormányzati cégei

Az ülés egyik központi témája a városi gazdasági társaságok negyedéves beszámolóinak megtárgyalása volt. A közgyűlésen elhangzott, hogy a Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft., a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és a Szekszárdi Sportközpont NKft. első féléves mérlegei biztató képet mutatnak, több területen is előremutató javulás látható az előző időszakhoz képest.

Fontos kérdésekről döntöttek a közgyűlés tagjai

Fotó: Makovics Kornél

A társaságok ügyvezetői részletesen beszámoltak a gazdálkodás alakulásáról, amelyet a polgármester a „jó gazda gondosságának látható jeleként” értékelt. Berlinger Attila a közgyűlést követően azt közölte: „A legfontosabb, hogy jó kezekben legyenek a gazdasági társaságok, olyan vezetők álljanak az élükön, akik magukénak érzik a munkát, és partnerei az önkormányzatnak a város fejlesztésében.”

A jövőben több pályázati lehetőség is nyílik Szekszárd számára, amelyekben a városi cégeknek kiemelt szerepük lehet. A távhőszolgáltató új fejlesztésekre készül, a sportközpontnál pedig az új uszodához kapcsolódó szerződések kerülnek előtérbe, amelyek a vízisport-egyesületek mellett a lakosság mindennapjait is érintik.

A polgármester köszönetet mondott a városi cégek vezetőinek és dolgozóinak, hozzátéve: „Ez az időszak a széthúzás helyett már az építkezésé és a munkáé. A képviselőtársak rendszeres jelenléte a közgyűléseken és bizottsági üléseken szintén nagyban hozzájárul a város sikeréhez és a projektek megvalósításához.”

Történelmi megállapodásról is döntött a közgyűlés

Amint arról tegnap beszámoltunk, a közgyűlés ülése során a képviselők jóváhagyták, hogy Szekszárd testvérvárosi megállapodást kössön Isztambul egyik legrégebbi és legjelentősebb városrészével, Fatih kerülettel. A kapcsolat kezdeményezése 2024 decemberében indult, amikor dr. Fusz György alpolgármester a PTE Művészeti Tanszék vezetőjeként részt vett egy nemzetközi kiállításon Isztambul belvárosában. A rendezvényt Mehmet Ergün Turan, Fatih főpolgármestere is meglátogatta, aki szorosabb együttműködést javasolt a két város között. Azóta pedig már az idei Szekszárdi Szüreti Napok során török delegációt is fogadott Szekszárd.