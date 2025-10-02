Ital plusz gyorshajtás: hogy lehet így megúszni épp bőrrel?

Pedig a rendőrség gyakori közlekedési ellenőrzései, a traffipaxok, a szigorodó büntetési tételek, sőt a jogosítvány bevonásának veszélye sem tartja vissza azokat, akiknek mindez nem több, mint kellemetlen akadály.

A közlekedés során fontos minden lehetséges tényezőt figyelembe venni. forrás: MW Archívum

Ők azok, akik mennek, mint a „golyó”, mintha mindenki más csak statiszta lenne az ő útjaikon. Az autópályán 130 kilométer/órás sebességgel haladva magam is sokszor tapasztalom: pillanatok alatt húznak el mellettem olyan járművek, amelyek sofőrjei 160–200 kilométer/óra körüli tempóval közlekedhetnek. A sávok között cikázó ámokfutók látványa pedig már-már mindennapossá vált.

Veszélyes üzem a közlekedés

Nem csoda, ha az ember nem érzi magát biztonságban az utakon. Egyesek szerint a jogosítvány megszerzését pszichológiai alkalmassági vizsgálathoz kellene kötni, hiszen nem csak a forgalmi szabályok ismerete számít, hanem a mentális állóképesség is. A vezetéshez nem elég a rutin, szükség van belátásra, önmérsékletre is.