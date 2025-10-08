Évekig tiltott terület volt – 200 millióból tették rendbe az épületet

Szakcson, a 800 fős kistelepülésen az egykor művelődési házként avagy kultúrházként ismert helyi épületre pontosan öt évvel ezelőtt, 2020 őszén lakat került, mert nem felelt meg a biztonságos működés feltételeinek. Akkor a tűzoltók a villamosrendszer állapotát olyannak ítélték, amely alkalmatlanná tette az épületet a közösségi feladatok ellátására. A TOP program lehetőségeivel élve a település vezetői akkor mertek nagyot álmodni: egy többfunkciós, új szolgáltatóteret, egy olyan közösségi házat vizionáltak, amely helyszíne lehet az itt élők kulturális, szabadidős és sporttevékenységeinek, valamint korszerű környezetet teremthet a civil szervezetek, az óvoda és az iskola programjai számára.

A közösségi ház átadója. Az épület új életre kelt. Forrás: Beküldött kép

Új élet indul a közösségi házzal

– Újra életet kell vinni a ház falai közé – mondta Buzsáki Norbert polgármester. A 200 millió forintos beruházás magában foglalja az 1960-as években épült kultúrház korszerűsítését. Új vizesblokkok, megújult fűtésrendszer, homlokzati szigetelés és új nyílászárók köszöntik a betérőket. Funkciójában is megújul az épület, hiszen rövidesen ide költözik majd a település könyvtára, és újabb programok jelzik majd: ismét élet költözött a házba és környékére, hiszen a gyerekek is birtokba vehetik az új játszóteret.

Eltelt öt év, és íme, itt állunk az új közösségi ház előtt, és tanúi vagyunk Szakcs életében egy új fejezet, egy új korszak megnyílásának. Töltsék meg élettel az újjászületett közösségi teret, soha ne honoljon csend ennek a szép épületnek a falai között és az udvarán!

– mondta megnyitó beszédében dr. Csibi Krisztina, a térség országgyűlési képviselője. – Töltse meg azt gyermekek kacaja, a felnőttek eszmecseréje, ünnepek hívószava, a művészet, a kultúra, a zene, a sport, a szabadidő változatos mozzanatainak összefüggő láncolata! Minden egyes fejlesztés, amely egy településen megvalósul, vonzóbbá és élhetőbbé teszi azt, és ezzel a lakosság, főként pedig a fiatalok helyben maradását szolgálja. Egyúttal javítja az adott település általános környezeti állapotát, hozzájárul a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához, és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához – tette hozzá.