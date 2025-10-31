1 órája
A lakók bosszankodnak: miért kapcsolják le a közvilágítást egyes utcákban éjjel?
Szekszárd egyes városrészeiben, például a Kadarka lakótelepen és a Bottyán-hegyi városrészben már korábban is több lakos jelezte, hogy az esti órákban hirtelen minden elsötétedik. Az utcák ilyenkor teljes sötétségbe borulnak, mert nincs közvilágítás.
A Tolnai Népújság megkereste az E.ON Hungária Zrt.-t, hogy pontos tájékoztatást kérjen az ügyben. Mi lehet a közvilágítás hiányának az oka?
Közvilágítás: miért sötétednek el településrészek?
Az E.ON válasza szerint Szekszárdon a közvilágítás működtetését nem közvetlenül ők végzik, hanem az önkormányzat által megbízott üzemeltető cég.
Ez azt jelenti, hogy az esetleges árammegtakarítási intézkedésekről nem az E.ON dönt, hanem az illetékes városi szolgáltató.
A közvilágítás megszűnésekor előfordulhat, hogy a hálózaton előre nem látható üzemzavar keletkezik. Az E.ON Szekszárdon csak akkor végez javításokat, ha az üzemeltető cég jelzi, hogy több egymás mellett álló lámpa hibás.
Egy-egy lámpa hibája esetén nem az E.ON intézkedik. Fontos tudni, hogy a javításokat és karbantartásokat világosban, munkaidőben, reggel nyolc és délután négy óra között végzik. Mivel ekkor nincs szükség közvilágításra, a lakosságot nem értesítik előre. Ha valaki hibát észlel, azt a Kovika nevű rendszerben lehet bejelenteni. Ez egy online felület, amelyet az önkormányzat és az üzemeltető cég is használ.
Több szekszárdi panasza is eljutott hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a városban kiszámíthatatlan időközönként utcák burkolóznak sötétbe. Az okokra eddig csak városi legendák adtak választ. Több évtizedes gyakorlat ez, a városlakók többsége úgy tudja, így spórolnak. Legutóbb a Kadarka utca teljes hosszán és a Hermann Ottó utca egy részén nem égtek lámpák. Erről egy csalódott olvasónk számolt be így:
Halloween buliból vittem volna haza a 10 éves lányomat, gyalog mentem érte az Előhegyi útról a Hermann Ottóba. Mikor leértem a Kadarkára, megdöbbentem azon, hogy teljes volt a sötétség végig a Babits iskoláig. Ott is csupán a közeli pizzéria teraszfényei adtak már némi támpontot. Egészen elképesztő volt. Nyilván, ha nem felhős az ég, valamennyit lehetett volna látni. Hiába viszonylag központi rész, ott már este 7 után a kutya sem jár, lakóházak sincsenek igazán, csak a pincék tátongtak vaksötéten a bozótosokból. Szóval nekem is volt halloween-i bulim, amit végigrettegtem, köszönhetően az elsötétült utcának. De többször előfordult már az évek során, hogy minden előzetes tájékoztatás nélkül az utcánkban sem működtek éjjel a lámpák. Én megértem, ha spórolni kell, de az nagy segítség lenne, ha előre tudnánk, hol, mikor kapcsolják le a közvilágítást, így nem érne váratlanul a dolog.
– mesélte a szekszárdi anyuka. Az E.ON után a következő lépésként a várost, illetve az üzemeltetőt is, mint illetékest megkeressük a kérdéssel. A felvetést, miszerint jó volna előre tudni a közvilágítás kimaradását, ha ez egy meghatározott menetrend szerint történik, továbbítjuk a város felé. Összefoglalva: a közvilágítási problémák hátterében nem feltétlenül takarékossági intézkedés áll, hanem lehet műszaki hiba vagy karbantartás. A lakosságot az E.ON ezekről nem értesíti.