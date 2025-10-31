A lakók bosszankodnak: miért kapcsolják le a közvilágítást egyes utcákban éjjel?

A Tolnai Népújság megkereste az E.ON Hungária Zrt.-t, hogy pontos tájékoztatást kérjen az ügyben. Mi lehet a közvilágítás hiányának az oka?

Online is jelezhető, ha valahol nem működik a közvilágítás (Fotó: MW)

Közvilágítás: miért sötétednek el településrészek?

Az E.ON válasza szerint Szekszárdon a közvilágítás működtetését nem közvetlenül ők végzik, hanem az önkormányzat által megbízott üzemeltető cég.

Ez azt jelenti, hogy az esetleges árammegtakarítási intézkedésekről nem az E.ON dönt, hanem az illetékes városi szolgáltató.

A közvilágítás megszűnésekor előfordulhat, hogy a hálózaton előre nem látható üzemzavar keletkezik. Az E.ON Szekszárdon csak akkor végez javításokat, ha az üzemeltető cég jelzi, hogy több egymás mellett álló lámpa hibás.