Miért pont a krizantém lett az emlékezés virága? Nem is olyan meglepő a válasz

Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor a temetők megtelnek élettel és krizantémokkal. Ilyenkor mindenki ellátogat elhunyt szerettei sírjához, rendbe teszi a sírhelyet, mécsest gyújt és virágot visz. Ez az időszak egy ősi emberi gesztust idéz vissza, amely a keresztény ünnepben öröklődött tovább.

Gyönyörű őszi színekben pompáznak a krizantémok, a piacokon is gazdag a kínálat. Fotó: Makovics Kornél

Krizantém, krizantén vagy krizantin?

Ha virágokról van szó, ilyenkor szinte kivétel nélkül a krizantém kerül a középpontba – vagy ahogy sokan mondják: krizantén, esetleg krizantin.

A növény tudományos neve Chrysanthemum, magyarul helyesen „krizantém”, de a köznyelv több változatot is használ.

Akárhogy nevezzük, az ősz szimbólumáról van szó, amely a hűvös, rövidülő napokkal együtt bontja virágait.

Miért pont ilyenkor virágzik?

Nem véletlen, hogy a krizantém az őszi ünnepek ikonikus virága. Ez a növény rövid nappalos, azaz virágképződéséhez hosszú, 13–14 órás éjszakákra van szükség. Amikor a napok rövidülni kezdenek, ő ekkor indul virágzásnak – jellemzően október végén, november elején, amikor más növény már pihenőre tér.