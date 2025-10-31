48 perce
Miért pont a krizantém lett az emlékezés virága? Nem is olyan meglepő a válasz
Ahogy közeledik mindenszentek, a temetők és otthonok lassan megtelnek a hűvös ősz legszebb virágával: a krizantémmal.
Közeledik mindenszentek és halottak napja, amikor a temetők megtelnek élettel és krizantémokkal. Ilyenkor mindenki ellátogat elhunyt szerettei sírjához, rendbe teszi a sírhelyet, mécsest gyújt és virágot visz. Ez az időszak egy ősi emberi gesztust idéz vissza, amely a keresztény ünnepben öröklődött tovább.
Krizantém, krizantén vagy krizantin?
Ha virágokról van szó, ilyenkor szinte kivétel nélkül a krizantém kerül a középpontba – vagy ahogy sokan mondják: krizantén, esetleg krizantin.
A növény tudományos neve Chrysanthemum, magyarul helyesen „krizantém”, de a köznyelv több változatot is használ.
Akárhogy nevezzük, az ősz szimbólumáról van szó, amely a hűvös, rövidülő napokkal együtt bontja virágait.
Miért pont ilyenkor virágzik?
Nem véletlen, hogy a krizantém az őszi ünnepek ikonikus virága. Ez a növény rövid nappalos, azaz virágképződéséhez hosszú, 13–14 órás éjszakákra van szükség. Amikor a napok rövidülni kezdenek, ő ekkor indul virágzásnak – jellemzően október végén, november elején, amikor más növény már pihenőre tér.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a krizantém az őszirózsafélék családjába tartozik, és 37 fajt foglal magában. Őshazája a Távol-Kelet, ahol már az ókorban különleges tisztelet övezte:
- Kínában az ősz jelképe, külön ünnepet is szentelnek neki.
- Koreában a „négy nemes növény” egyike,
- Japánban pedig a császári család szimbóluma, sőt, az ország hivatalos emblémájában is megjelenik
Hazánkban viszont inkább a temetők virágaként ismert, hiszen páratlan módon a hidegebb, borongós őszi napokon is bőségesen virágzik. A krizantém rendkívül változatos növény: több mint 5000 fajta ismert. Léteznek nagyvirágú, telt szirmú, elegáns vágott virágok, de alacsony, bokros, cserepes változatok is, amelyek balkonra vagy kertbe ültetve színesítik az őszi napokat. A vágott virágok akár 2–3 hétig is elállnak a vázában, ha friss vízbe tesszük őket és időnként megigazítjuk a szárukat.
Hogyan gondozzuk?
„Egy vágott krizantém akár két-három hétig is eláll a vázában – mondja Nagy István kertész. – A titok egyszerű: mindig friss vízbe kell tenni és időnként ferdén megvágni a szárát. Így jobban fel tudja szívni a vizet, és sokkal tovább megőrzi a szépségét.”
A szakember szerint a cserepes változatoknál is érdemes néhány alapszabályt betartani, hogy a virág hetekig díszítse az otthont vagy a sírt.
„A krizantém a hűvöset szereti” – magyarázza. – „Világos, de nem tűző napos helyre tegyük, a legjobban kint, a teraszon vagy a síron érzi magát. A lakás melege, főleg a fűtött szoba, nem tesz jót neki, ott hamar elnyílik.”
A hőmérsékletre is érdemes odafigyelni.
A 10–15 fok az ideális neki, melegben gyorsan kifárad. A földje mindig legyen enyhén nyirkos, de ne ússzon a vízben, mert attól a gyökér megrothad. Inkább gyakrabban, de kevesebbet öntözzünk.
– teszi hozzá a kertész.
Végül egy egyszerű, de hatásos tanács: „A hervadt virágokat rendszeresen le kell szedni. Ez arra ösztönzi a növényt, hogy új bimbókat hozzon, és tovább virágozzon. Egy kis odafigyeléssel a krizantém hosszú ideig hálás dísze marad az ősznek” – hangsúlyozta.