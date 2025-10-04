október 4., szombat

Ferenc névnap

Nosztalgiatalálkozó

11 perce

Egy legendás vállalat emléke: összegyűltek a hajdani KSZE dolgozói (képgaléria)

Címkék#kolléga#KSZE#Grósz Károly

Szinte az egész országból érkeztek pénteken Szekszárdra az egykori kollégák. A hajdani KSZE dolgozói jöttek össze, hogy felelevenítsék a majd harminc éve megszűnt, egykor legendás Kukoricatermesztési Szocialista Együttműködés emlékét. A nosztalgiatalálkozón történetek, régi barátságok és egy csipetnyi múltidézés keveredett a jókedvvel és a borral.

Szepesi László

Nosztalgiatalálkozó volt Szekszárdon pénteken. Az ország minden részéből összejöttek a régi KSZE-sek, hogy felidézzék a majd három évtizede megszűnt nagyhírű cég emlékét. 

A KSZE egykori dolgozói
A KSZE egykori dolgozói. Jó volt újra együtt!
Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás:  MW

A cég a múlt század hetvenes éveinek legelején alakult, a KITE-hez és a CPS-hez hasonló profillal. Kukoricatermesztési Szocialista Együttműködés lett a neve, ezt később itt-ott a szégyellős utókor Szekszárdi Együttműködésként is emlegette.

Gyorsan fejlődött, csúcs korában országszerte több mint 600 ezer hektáron szervezte a kukorica vetőmagellátását, a gépesítést, s a termény értékesítését. 1988-ban a tél végi évértékelésen a hajdani miniszterelnök, Grósz Károly is lelkesen dicsérte a KSZE-t, aztán, bár a rendszerváltást követően pár évig még prosperált a cég, utána egyre jobban eladósodott, s következett a gyors lejtmenet.

Kilencvenben átalakultak részvénytársasággá, ám a tulajdonviszonyok átalakulását így sem tudták követni, 1996 áprilisában, elkerülendő a felszámolást, úgy döntött a cég közgyűlése, jelentsenek inkább öncsődöt, talán így valami megmenthető. Ez sem segített, röviddel utána megszűnt az ország legnagyobb ilyen társasága.

A KSZE dolgozói több helyszínen is jártak 

 Most a KSZE hajdani központjában sok kis vállalkozás, több vállalkozó irodái, raktárai vannak. A találkozó után először ezt járták körbe a szervező, Miskolczi Zoltán hívására az ország minden részéből idejött régi kollégái. Voltak vagy félszázan. Sorra idézték a hajdani történeteket, főleg a sikereket. A régi központból átmentek Fácánkertre, ahol a volt KSZE-s szervíztechnikus, Matos László múlt század elején készült, és teljesen felújított motorcsodáit nézték meg. A százéves, működő motorkerékpárok mindenkit lenyűgöztek. Onnan Faddra, a Volent öböl egy panziójába ment a csapat, ahol folytatódott a találkozó, színesítve volt kollégájuk, Mosonyi Pál prezentálta borkóstolóval, ahol aztán mindenki arról is beszámolt, mi történt vele azóta, mióta már nincs a KSZE.

 

