Egy legendás vállalat emléke: összegyűltek a hajdani KSZE dolgozói (képgaléria)

Nosztalgiatalálkozó volt Szekszárdon pénteken. Az ország minden részéből összejöttek a régi KSZE-sek, hogy felidézzék a majd három évtizede megszűnt nagyhírű cég emlékét.

A KSZE egykori dolgozói. Jó volt újra együtt!

Fotó: Mártonfai Dénes / Forrás: MW

A cég a múlt század hetvenes éveinek legelején alakult, a KITE-hez és a CPS-hez hasonló profillal. Kukoricatermesztési Szocialista Együttműködés lett a neve, ezt később itt-ott a szégyellős utókor Szekszárdi Együttműködésként is emlegette.

Gyorsan fejlődött, csúcs korában országszerte több mint 600 ezer hektáron szervezte a kukorica vetőmagellátását, a gépesítést, s a termény értékesítését. 1988-ban a tél végi évértékelésen a hajdani miniszterelnök, Grósz Károly is lelkesen dicsérte a KSZE-t, aztán, bár a rendszerváltást követően pár évig még prosperált a cég, utána egyre jobban eladósodott, s következett a gyors lejtmenet.

Kilencvenben átalakultak részvénytársasággá, ám a tulajdonviszonyok átalakulását így sem tudták követni, 1996 áprilisában, elkerülendő a felszámolást, úgy döntött a cég közgyűlése, jelentsenek inkább öncsődöt, talán így valami megmenthető. Ez sem segített, röviddel utána megszűnt az ország legnagyobb ilyen társasága.